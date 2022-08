Decisión final Westbrook: los Nets ponen fin a la angustia de Irving

Uno de los culebrones del verano en la NBA parece haber llegado a su fin tras la decisión de Brooklyn Nets de no incorporar a Russel Westbrook a sus filas. Los Lakers decidieron incluir a su irregular base esta temporada como moneda de cambio por Kyrie Irving ante el deseo de los angelinos de hacer jugar a este último con LeBron James. Así se venía informando desde hace semanas, cuando el periodista Kristian Winfield, de ‘New York Daily News’ afirmó que la formación oro y púrpura ponía a sus dos selecciones de primera ronda del draft de 2027 y 2029 más Westbrook a cambio de Irving.

“Los Angeles Lakers ahora están dispuestos a incluir selecciones de primera ronda de 2027 y 2029 en un acuerdo por Kyrie Irving. A principios de la temporada baja, los Nets no estaban dispuestos a recuperar a Russell Westbrook en ningún acuerdo con Irving. No está claro si su postura permanece sin cambios o podría cambiar dependiendo de lo que se reciba en un posible acuerdo con Durant”, aludió Winfield.

Se pone fin por tanto a la posibilidad de que Brooklyn aceptara negociar el acuerdo con la condición que también comentaba Jake Fischer, periodista de ‘Bleacher Report’: "Aunque en las primeras conversaciones se han resistido a aceptar a Westbrook como pieza principal por Kyrie Irving, Brooklyn Nets no ha cerrado del todo esa puerta. Cabe recordar que el jugador de la franquicia angelina ganará 11 millones más que Kyrie. Es por eso por lo que el capital del Draft de 1ª ronda de los Lakers tiene que estar incluido sí o sí", dijo Fischer.

Algo que ha terminado con la decisión de Brooklyn Nets de no aceptar las dos suculentos primeros ‘picks’ que le ofrecían los Lakers con tal de no hacerse cargo de Russell Westbrook. Un jugador que no ha terminado de encontrar la química deseada con LeBron James durante una temporada nefasta para los angelinos. Desastre que ha finalizado al menos con la buena noticia de la renovación de ‘The King’ por dos temporadas por 97,1 millones de euros. Gran noticia para una franquicia que seguirá intentando librarse por todos los medios de Westbrook.