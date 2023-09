Defrauda ante Gilgeous Alexander y el Real Madrid reniega de él: fiasco que sufrieron Jokic y Tatum

El pasado domingo España consumó su eliminación del Mundial y ante Canadá se pudieron extraer dos conclusiones totalmente opuestas: por un lado, Shai-Gilgeous Alexander demostró por qué está considerado uno de los mejores jugadores de la NBA ya que el porcentaje de acierto de la estrella de los Oklahoma City Thunder fue muy elevado... y en el otro de la balanza se encuentra Juancho Hernangómez, quien volvió a cuajar una decepcionante actuación cuando España entera necesitaba de su talento.

Al contrato que Gilgeous-Alexander, el jugador del Panathinaikos firmó unos números paupérrimos que justificaron, dada la cantidad de minutos que pasó en la pista, la caída final de la selección dirigida por Sergio Scariolo.

No obstante, esta no es la primera vez que las críticas se ceban con el ex de la NBA ya que durante su etapa en la competición americana ha sido uno de los jugadores que más han cambiado de equipo durante los últimos años, prueba fehaciente de que sus prestaciones no han sido ni mucho menos convincentes. En este sentido, dos estrellas de la liga como son Jason Tatum y Nikola Jokic compartieron vestuario con Juancho Hernández, pero ni en los Boston Celtics ni en los Denver Nuggets el rendimiento del alero español fue tan gratificante como muchos sopesaban.

Es por eso que, tras quedarse sin ofertas en la NBA, el Real Madrid comenzó a contemplar hacer hueco en sus filas a Juancho bajo el cartel de estrella, algo que finalmente no se dio por la imponente propuesta económica recibida por parte del club ateniense y que, después de la celebración del Mundial, supone un motivo de alivio para la casa blanca. Apostar por un hombre como Juancho, quien cuenta con varios años de experiencia en la NBA, conllevaría una importante inversión económica y eso podría haber lastrado la llegada de otros jugadores al equip, amén de poder complicar la sinergia entre los integrantes de la plantilla.

Por ello, podemos afirmar que, tras ser una de las grandes decepciones de España en el torneo internacional que todavía se está disputando, especialmente en el encuentro ante Canadá, el Real Madrid ha esquivado un problema que podría arrastrar durante toda la campaña ya que esos pronunciados bajones de Juancho en partidos de máxima exigencia no son algo que puedan reportar beneficios a un equipo con retos tan ambiciosos.