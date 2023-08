Antetokounmpo rompe a los Bucks por Jordan, en 2025, y el Real Madrid anuncia su bomba: Luka Doncic

Golden State Warriors, New York Knicks, Los Angeles Lakers y ahora Chicago Bulls son los equipos que podrían vestir de oro y pasar directamente a candidatos al anillo si, atendiendo a la idea de futuro del All Star más importante de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, consiguen hacerse con él como agente libre. Recordemos que el gigante griego anunció en New York Times que buscaría esa opción si su franquicia no satisfacía sus ambiciones. Y hay un asunto que lo acerca más si cabe a los de Illinois.

La sombra legendaria del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan, revolotea sobre The Alphabet si este desea y consigue ser agente libre. No en vano, ya en su día el dos veces MVP declaró su preferencia por la franquicia de Chicago si algún día tenía que salir de Milwaukee Bucks, siendo ya una opción que se estaría sopesando en los Bulls, tal y como informa Adrián Mercader.

Recordemos que, para Anteto, el despido de Mike Budenholzer por Adrian Griffin no ha sido satisfactorio; una figura, la del ex Toronto Raptors, que es clave en este proceso, no en vano puede estar en el epicentro de sus reticencias a renovar y su idea de salir del equipo de Wisconsin, tal y como se dejaba translucir en la entrevista con el conocido medio de comunicación norteamericano. Las hazañas de Michael Jordan sirven, una vez más, de inspiración y no a un cualquiera.

De vuelta a su casa

Luka Doncic volverá a jugar en el WiZink con el Real Madrid como testigo o más bien como rival. Será el próximo 10 de octubre cuando la estrella de los Dallas Mavericks se ‘lleve’ a los Kyrie Irving y compañía a la que fue su casa, el coliseo merengue. Allí, en la casa blanca, Doncic se despidió de Europa como MVP de la liga ACB y la Euroliga y empezó su carrera meteórica en la mejor competición de baloncesto del planeta. Tras el duelo ante el Madrid, Dallas iniciará la NBA, siendo por tanto su paso por la capital de España su última prueba.