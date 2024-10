DeRozan y Caruso se lo perdieron: Chicago Bulls ya prepara el regreso más esperado de la temporada

Ya no falta nada para que la temporada regular de la NBA empiece, mientras tanto, los equipos ya se ponen a punto con duelos amistosos para llegar con ritmo. Por su lado, Chicago Bulls seguirá intentando por todas la vías meterse a playoffs y avanzar a instancias finales, aunque no la ha tenido nada fácil en las últimas ediciones. El coach Billy Donovan ha presenciado como el roster se desarmaba cuando había llegado Caruso, DeRozan y Lonzo Ball. Los dos primeros eligieron irse a otra franquicia, mientras que el base continúa.

Para su mala suerte, el mayor de los Ball ha ido de más a menos en su rendimiento, precisamente con las lesiones que no lo dejaron en paz, desde su etapa en Los Ángeles Lakers. Su último partido oficial fue en enero de 2022 y desde ahí no se ha sabido nada de él, pues su lesión no fue algo tan sencillo de superar, ya que tuvo que someterse hasta a tres operaciones distintas para salvar su carrera. La buena nueva es que, tras casi tres años sin actividad, ya hay luz verde para que regrese por todo lo alto con los Bulls.

El regreso de Lonzo

El 14 de enero de 2022 fue la última aparición de Lonzo Ball en un partido oficial de la NBA, pero este miércoles contra Minnesota Timberwolves se presume su vuelta, según la información del insider Shamns Charania. El base de los Bulls sufrió un desgarro de meniscos en primera instancia, que después se fue extendiendo hasta tal punto de necesitar trasplantes de cartílago.

After missing two straight NBA seasons, Chicago’s Lonzo Ball is expected to make return to basketball on Wednesday vs. Minnesota, sources told ESPN. A major comeback from cartilage transplant surgery for Ball, who last played Jan. 14, 2022. pic.twitter.com/tuJCF4GYQW — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2024

Todo empezó en Lakers

Su rodilla fue la que pagó las consecuencias, pero hay un antecedente y es que con Los Ángeles Lakers empezó su problema de rodilla. “Empezó en los Lakers, donde me lesioné el menisco por primera vez”, apuntó Lonzo al podcast ‘The WAE Show’. “Me lesioné tantas veces que al final no me quedaba menisco y en mi articulación solo quedó hueso con hueso”, agregó.

Confiar o un retiro prematuro

Ball aseguró que tuvo que recibir donantes de menisco y cartílago para que los doctores le reconstruyan el hueso. De esa forma, el basquetbolista de Chicago sufrió más de la cuenta, se pospuso su retorno y este miércoles se enfrenta a una vuelta con expectativas. Ahora, dependerá de el jugador si tiene la suficiente confianza y si está apto físicamente para la temporada regular.