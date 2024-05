Despido sin contemplaciones en Lakers que agradecen LeBron James y Davis, ya suenan 2 sustitutos

Confirmada ya la eliminación de Los Angeles Lakers en el Playoff de la presente temporada de la NBA, se están contemplando diversas decisiones drásticas tras un decepcionante desempeño en la temporada actual. Fuentes internas han revelado que el equipo tiene la intención de despedir a Darvin Ham, su actual entrenador, en las próximas semanas, algo previsible.

La gestión de Ham al frente de los Lakers ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, especialmente después de la eliminación temprana. A pesar de contar con estrellas de la talla de LeBron James y Anthony Davis, el equipo no pudo mantener su dominio en la postemporada, lo que ha llevado a la dirección a considerar un cambio en el liderazgo técnico.

BREAKING: Tyronn Lue and JJ Redick are among the Lakers “real” candidates for their head coach position next season, per @mcten pic.twitter.com/zUMhV0J1fG