Alarma en Los Ángeles: Lakers halla sustituto a LeBron y Embiid se beneficia del destrozo de Doncic

Está por ver que Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder o los mismos Dallas Mavericks -si pasan- vayan a ser rivales del campeón en el Oeste, unos Denver Nuggets que han arrasado otra vez a Los Angeles Lakers y que buscan rival en la lucha por The Finals. Pero lo que sí ha quedado claro en Los Ángeles es que a la Fiebre Amarilla no le da con lo que tiene para tumbar a Jokic, Murray y compañía. Además, tampoco garantizan que lo que tienen vaya a continuar, por lo que a estas alturas todos los escenarios son ya posibles, incluida la marcha de LeBron James.

La pretensión de The King es hacer conjugar su futuro en el Crypto.com con el draft de su hijo Bronny James, una posibilidad que, si bien beneficia a las dos partes porque los angelinos conseguirían retener a LeBron, lo cierto es que preocupa que el 23 ni se pronuncie ni tampoco esa opción genere ganancias significativas en lo deportivo para el club, de modo que más de uno ya se encarga de darle la respuesta a los de púrpura y oro.

Concretamente ha sido Paul Pierce quien lo ha hecho, asegurando en Undisputed que “lo que yo haría si fuera el GM de Los Angeles Lakers, ¿sabes a quién apuntaría? Donovan Mitchell encajaría a la perfección”. El mítico ex integrante de los Celtics aseguraba que a Mitchell “le queda un año, le traspasarán porque no quiere firmar la extensión”. Y más de uno en la ciudad del sur de California no lo ve con malos ojos. ¿Sería el sustituto del 23?

.@PaulPierce34 says the Lakers NEED to eye Donovan Mitchell this offseason 👀 pic.twitter.com/boB27Ja0Jx — UNDISPUTED (@undisputed) April 30, 2024

Precisamente sin salir del pabellón en el que juegan los Lakers parece que pueden encontrar oro Joel Embiid y Philadelphia 76ers (también contra las cuerdas en Playoff, en su caso ante los Knicks, 3-2) si Paul George sigue sin renovar con los Clippers. ESPN ha recalcado que los de Pensilvania y Orlando Magic quieren ficharlo, pero todo dependerá del jugador, que si se ve cayendo con los Dallas Mavericks de Luka Doncic (3-2), se lo pensaría.