Doncic asesta a Durant, Embiid y Jokic el golpe más doloroso de la NBA

El mercado de traspasos de la NBA está más candente que nunca con muchos jugadores de primer nivel dejándose querer más de lo a que sus actuales equipos les gustaría. Si Los Lakers están pendientes de resolver el futuro de Russell Westbrook, una salida que tampoco causaría un gran desagrado en la franquicia californiana, Brooklyn Nets siguen pendiente de conocer qué decisión tomarán sus dos estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving, quienes, según Maniacs, tienen las horas contadas en New York.

No obstante, en medio de esta ola de rumores se sitúa Luka Doncic, no porque el jugador esloveno esté mirando opciones lejos de Dallas, que no dejará salir a su estrella por nada en el mundo, sino porque el base formado en la cantera del Real Madrid parte como favorito para ser el MVP de la próxima temporada en la NBA.

Según un estudio realizado por Sporting News, medio estrechamente ligado a la competición baloncestística más laureada del planeta, Doncic ha recibido la gran mayoría de votos para ser el mejor jugador de la campaña 22/23, seguido muy de cerca por Joel Embiid, la estrella de los Sixers.

Ya después vienen las sorpresas, primero porque el actual MVP de la liga, Nikola Jokic, figura en la tercera posición en este particular ranking de favoritos para tocar la gloria el próximo curso, y después porque las grandes estrellas de la última década apenas cuentan con papeletas para salir victoriosos de esta particular pelea.

El top-10 de esta renombrada clasificación lo completan Giannis Antekounmpo como cuarto favorito en las apuestas, seguido de Ja Morant, Kevin Durant, Jayson Tatum, Stephen Curry, LeBron James y Devin Booker.

Es más, aunque la gran mayoría de ellos ya sabe lo que es ganar este galardón, algunos haciéndolo además en más de una ocasión como es el caso de LeBron, Curry, Durant y Jokic, la gesta de Doncic supondría un hito histórico en la NBA ya que el esloveno se convertiría así en el jugador más joven -tiene 23 años- en colarse en esta lista de leyendas, aunque para tener más opciones de conseguirlo deberá contar con aliados de primer nivel para plantar cara a los grandes favoritos al Anillo, aliados que los Mavs aún no han fichado.