Doncic no se lo cree: Dallas pierde otro crack, el anillo está lejos

Malas noticias se ciernen en el futuro de Luka Doncic en la NBA. El esloveno ha firmado una impresionante temporada pero se quedó sin poder disputar la final ni pelear por lo tanto por un anillo que terminaron llevándose los Golden State Warriors, pero eso no significa que el año que viene no vuelva a intentarlo. Pero para ello, el ex jugador del Real Madrid necesitará un equipo de garantías y precisamente por ahí es por donde llegan las malas noticias para él.

Desde Estados Unidos el diario New York Times lanza una información que pone en jaque al esloveno. Y es que Jalen Brunson está muy cerca de abandonar los Dallas Mavericks ante una impresionante oferta económica que están preparando los New York Knicks. Esta propuesta indecente apuntan a que será un contrato de cuatro años de duración y un salario estimado de unos 100 millones de dólares, y de hecho tienen pensando hablar con él a partir de la semana que viene que es cuando será agente libre.

En Dallas están nerviosos ya que perdieron la oportunidad de renovar a uno de sus jugadores estrella y principales apoyos de Doncic por cerca de 55 millones de dólares también por cuatro temporadas, pero no lo consiguieron y ahora pueden verse ante dos escenarios, uno de ellos es perderlo en favor de los Knicks, y otro es tener que aumentar esas cifras y rascarse el bolsillo mucho más. Según afirman en el New York Times, los Mavericks pensaron que una vez que terminara la temporada, al no haber podido renovarlo antes, con una oferta de algo más de 80 millones por las cuatro temporadas bastaría pero ahora puede ser que ni eso.

Y es que los Mavs querían jugar con la opción de poder intercambiar al propio Jalen Brunson en el caso de que se les pusiera otra estrella a tiro, pero buscando guardarse ese as bajo la manga lo cierto es que parece que van a quedarse de vacío. Mientras tanto, Luka Doncic acude a estas negociaciones desde la barrera y en un segundo plano pero muy preocupado para que no se lleven a uno de sus escuderos a la competencia.