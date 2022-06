El futuro de Irving y Durant en la NBA, en el aire

Con el draft de la NBA ya definido, ahora son muchos los movimientos que se pueden dar en la mejor liga del mundo de baloncesto, muchos de ellos relacionados con superestrellas de este deporte.

Kyrie Irving es uno de los nombres propios del momento. El base nacido en Melbourne (Australia) es uno de los jugadores que más está dando que hablar. Primero se especuló con su más que probable salida de los Brooklyn Nets, siendo Los Angeles Lakers el equipo que más interés había mostrado por su incorporación, aunque otros como Los Angeles Clippers, New York Knicks, Miami Heat, Dallas Mavericks y Philadelphia 76ers también le siguen la pista, pero ahora tampoco se descarta su continuidad.

El próximo miércoles 29 de junio se sabrá si Irving firma la opción que tiene con los Nets por 36,9 millones, de ello dependerá en gran medida que deje el equipo de Brooklyn o no.

Aunque Los Lakers quieren al jugador, se trata de una apuesta arriesgada, puesto que Irving ofrece calidad y problemas a partes iguales, tal y como ha demostrado a lo largo de su carrera, por lo que juntarlo con LeBron James puede ser un experimento de magníficos o temibles resultados.

Otro de los grandes que está pendiente de resolver su futuro es Kevin Durant. El 12 veces All-Star y una vez MVP de la NBA se ha querido desmarcar de la decisión de Irving, pero el alero también contempla su salida de los Nets si su compañero acaba marchándose.

"Dejaré que las cosas sucedan y veremos qué pasa. Está absolutamente fuera de mi control", afirmó Durant recientemente.

Los Miami Heat ya han tanteado a Durant, esperando que la situación en Brooklyn se vuelva insostenible con la marcha de Kyrie Irving y que Kevin Durant presente su solicitud de traspaso. Los Heat también han sido vinculados con un interés por Irving, por lo que la franquicia de South Beach podría estar planteándose la incorporación de ambos jugadores.

Si finalmente Kyrie Irving y Kevin Durant abandonan los Nets, el fracaso de la franquicia de Brooklyn habrá sido mayúsculo, puesto que no solo no habrían conseguido ganar un campeonato, si no que ni siquiera llegaron a unas finales de conferencia desde que firmaron a ambos jugadores en 2019.