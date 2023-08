Doncic vislumbra su futuro en la NBA: Mavericks rompen su sueño con Kyirie Irving de protagonista

Se esperaban grandes cambios dentro de la franquicia de los Dallas Mavericks. El conjunto de Texas había prometido y debía a Luka Doncic la formación de una plantilla capaz de competir cara a cara con las grandes potencias del oeste como Nuggets, Lakers, Girzzlies o Warriors. Sin embargo, lejos de dar un gran paso adelante, parece que los Mavs se han quedado donde estaban o lo que es todavía peor, menos ilusionados que nunca.

Por primera vez, no será el año

El conjunto liderado por Luka Doncic nos había acostumbrado a que cada año era el indicado para dar el paso adelante definitivo hacia la consecución de algo importante, no necesariamente el anillo, sino, como mínimo estar en las finales de la NBA, algo que con el talento generacional de Luka, todavía no han conseguido unos Mavs que por primera vez desde que llegó el esloveno, no esperan hacer nada importante.

En esta ventana de transferencias, los Mavs optaron por la continuidad de su proyecto, se quedaron donde estaban y lo más importante fue la renovación de Kyrie Irving, un movimiento prácticamente obligado si querían tener alguna opción en esta nueva temporada. Otros movimientos han sido el fichaje de Richaun Holmes, un pívot muy correcto y otros jugadores de rol como Grant Williams, Seth Curry y Dante Exum. Cuatro incorporaciones que, pese a ser buenas, no solucionan el gran problema de este equipo, la defensa perimetral.

Con Holmes y Williams, los Mavs serán un gran equipo en cuanto a la defensa de su zona. Sin embargo, todo lo ganado dentro, lo perderán fuera por culpa de la nula defensa de Irving y Doncic, que, junto con Seth Curry o Tim Hardaway Jr, serán incapaces de frenar las acometidas de los otros exteriores del oeste.

Ante esta realidad, es evidente que si Doncic quiere hacer algo importante y ganar campeonatos, la mejor opción no serán los Mavs. La realidad es que el contrato de Luka lo mantiene atado a los texanos, pero si no cambian las cosas esta temporada, podría comenzar a coquetear con una solicitud de traspaso, la cual haría un daño irreparable a los Mavs, que deberían plantearse el traspaso del esloveno antes de perderlo a cambio de nada.