Tras Luka Doncic y Wembanyama, el Real Madrid y España vuelven loca a la NBA con otro fenómeno

El partido de España ante Estados Unidos dejó clara una premisa casi universal en esto del baloncesto FIBA, los hispanos van a competir en cualquier campeonato y con cualquier equipo. Tras la generación de oro de los Gasol y, posteriormente, de los vigentes campeones del Eurobasket, los de Sergio Scariolo defienden título mundial (2019) y como pudo verse en la derrota ante los americanos, los españoles se han reinventado con otros jugadores, algunos, como una de las sensaciones del equipo, con vistas a un aterrizaje en la NBA en 2024.

Real Madrid y la selección

En la previsión que realizó la cadena ESPN sobre el próximo Draft de la NBA en 2024 tras el sumo protagonismo de Wembanyama en este 2023, aparecen tres integrantes del baloncesto español, siendo uno ya la auténtica sensación de cara a este próximo Mundial de baloncesto. Evidentemente hablamos de Juan Núñez, ex jugador del Real Madrid -sin ir más lejos, como Luka Doncic- que compite en Alemania y cuyo dominio del juego a sus 19 años tiene fascinada a la mejor liga de baloncesto del mundo.

Los otros dos baloncestistas españoles, estos integrantes de la Sub-19, que se prevé estén en la cita de elección de la NBA son Izan Almansa y Baba Miller. Según aquellas predicciones citadas, tanto el base como el mismo Almansa estarían encuadrados dentro de la primera ronda. Por tanto, no está exento de mérito Núñez, que dejó al Madrid para firmar por tres temporadas con el Ratiopharm Ulm y en esta selección está llamado a suplir las bajas de Lorenzo Brown y Ricky Rubio. Wembanyama y sobre todo Doncic son palabras mayores, pero la NBA no quita ojo a Núñez.

Una verdad incómoda

Lo cierto es que James Harden no quiere quedarse en Philadelphia pese a la buena temporada del equipo de Pensilvania en la pasada campaña 22/23 y no se corta en su idea de que le permitan firmar por Los Angeles Clippers. A la rajada contra el general manager del equipo, Daryl Morey, al que tildó de mentiroso, Ramona Shelbourne ha sumado dinamita afirmando en ESPN que “una fuente me dijo que esto solo es el principio de lo que hará James Harden para hacerle la vida muy incómoda a Philadelphia con miras al training camp”. Se avecinan curvas incómodas en los Sixers.