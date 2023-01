Drama Warriors: cayó Curry y ahora Klay Thompson con LeBron acechando

Las cuatro victorias consecutivas de Los Angeles Lakers y las dos últimas derrotas de Golden State Warriors (20V 20D), todo ello en medio de las bajas de Stephen Curry y Anthony Davis en norte y sur de California, ponen en alerta a los segundos, que ven como se les acercan los de Crypto.com, pierden la racha de triunfos (habían encadenado antes de Pistons y Magic cinco triunfos consecutivos) y además pierden a un Klay Thompson que asusta por sus últimas molestias. En principio son eso, molestias, pero suceden en su rodilla operada allá por 2019, lo que ha llevado al equipo a hacer parar al escolta ante los de Florida.

¿Y sin Curry ni Klay, cómo pueden aspirar a ganar estos Warriors? La respuesta es sencilla, no pueden. Tal vez sí en partidos puntuales, sobre todo tras el paso al frente de Jordan Poole, Donte DiVincenzo o Anthony Lamb, los más destacados frente a los Magic, pero no en la medida que les haga entrar en Playoff y desde luego nunca en aquella que mire al anillo. Dicho de otra forma, sin los Splash Brothers no existirá la gloria en San Francisco. Es imposible. Ahora, con Curry quemando etapas en su recuperación, a la que todavía le quedan tachar bastantes ausencias para Steve Kerr, resta ver hasta dónde y en qué medida afectan esas molestias en la rodilla maltrecha a la otra estrella del equipo.



Lakers, lo contrario

Cinco victorias consecutivas, cuatro en lo que va de 2023 (19V 21D), han permitido a Lakers estar imbatidos en el año natural en curso y alzan las opciones que parecían muertas de los angelinos, esas que ya miran a posiciones de Play-in, de las que solo les separan un triunfo, e incluso a Playoff, que marcan Clippers (21V 20D), Suns (20V 20D) y Blazers (19V 19D), por ese orden (Utah Jazz es décimo, con un balance parejo: 20V 22D). La Fiebre Amarilla vuelve a jugar este martes en una dura cancha, el Ball Arena (3.00, hora española), ante uno de los adversarios más temibles, Denver Nuggets, líderes de la Conferencia Oeste: si ganan, ya podrá decirse que su resurgir es serio.



Doncic y Durant, cara y cruz

Dos equipos que se ha recuperado de horas bajas y miran a la parte alta del Este y el Oeste son Brooklyn Nets y Dallas Mavericks, que jugaron ayer frente a Miami Heat y Oklahoma City Thunder con suerte dispar para Kevin Durant y Luka Doncic. Los neoyorkinos ganaron en el FTX Arena (101-102) y continúan con una racha de diez victorias y una sola derrota en los últimos once duelos, mientras que los tejanos, con Doncic acariciando el MVP en pleno mes de enero, arrastraban una dinámica pareja, con ocho victorias en los últimos diez partidos, muchos de ellos fruto de estado de forma excepcional del esloveno, pero ayer, sin su estrella, cayeron con claridad frente a los Thunder de Gilgeous-Alexandre (120-109). Los Nets huelen a aspirante serio al anillo.