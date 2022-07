Drummond, Portis, Durant…, así está la agencia libre de la NBA

La agencia libre de la NBA sigue su curso y ya está dejando algún que otro bombazo. La mejor liga de baloncesto del mundo no es solo atractiva durante la temporada, con mates, pases y un gran espectáculo baloncestítico durante los partidos, si no también en el periodo en que no hay competición, con el famoso draft y el periodo de fichajes en el que ahora se encuentra.

Uno de los nombres destacados de la agencia libre es el de Bradley Beal, escolta de Washington Wizards. Esta temporada tenía la opción de continuar un año más en la capital por 37,2 millones, aunque esa opción la ha rechazado, siendo agente libre. Ahora Beal ha aceptado aceptar un contrato de cinco años por el máximo (250 millones de dólares) con los Washington Wizards.

Pero sin duda el nombre propio de este inicio de la agencia libre es el de Kevin Durant y su petición para salir de los Brooklyn Nets.

Además, el pívot Andre Drummond acordó, como agente libre, un contrato de dos años y 6.6 millones de dólares con los Chicago Bulls, según el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

Por otro lado, Bobby Portis ha preferido regresar a los Milwaukee Bucks con un contrato de 4 años y 49 millones de dólares a seguir , dijo su agente Mark Bartelstein de Priority Sports. Portis, de 27 años, ha jugado esta temporada 59 partidos como titular, gracias sobre todo a la lesión de Brook Lopez, promediando 14,6 puntos por partido y 9,1 rebotes.

El escolta de los Portland Trail Blazers, Anfernee Simons, llegó a un acuerdo para ampliar su contrato por cuatro años y 100 millones de dólares, según comentó su agente, Bill Duffy, de BDA Sports + WME Sports.

También destaca el acuerdo del escolta Luguentz Dort para seguir cinco años más con los Oklahoma City Thunder por valor de 87,5 millones de dólares, el alero Nicolas Batum acordó un contrato de dos años para volver a los Angeles Clippers y JaVale McGee llegó a un acuerdo por tres años con los Dallas Mavericks a razón de 20,1 millones de dólares.