Durant se arrepiente: Irving le deja tirado en Brooklyn, LeBron confía

Una de las grandes bombas de este mercado en la NBA parece estar desactivándose poco a poco y precisamente ‘por culpa’ de su protagonista. Hace pocos días que Kevin Durant, uno de los grandes ídolos del basket norteamericano, le pidió a su equipo, los Brooklyn Nets, que le dejaran salir en busca de otro lugar donde poder jugar la temporada que viene y aunque han sido muchos los presidentes que han llamado interesándose por la situación del jugador lo cierto es que está empezando a adoptar un perfil bajo.

Eso es lo que afirma al menos el periodista especializado Chris Haynes, que dice que Durant se está ‘oscureciendo’ en los últimos días y ha dejado de buscar de forma insistente una salida. Por lo tanto, ahora parece que su marcha de Brooklyn comienza a complicarse ya que la propia franquicia no tiene ningún interés en perder a una de sus grandes estrellas y, por supuesto, no será el club el que le haga el trabajo al norteamericano y le encuentre un nuevo acomodo. Dice Haynes que Durant “no está hablando con nadie que no sea de su círculo interno”.

Así las cosas, parecía clara la desintegración de Brooklyn con las marchas tanto de Kevin Durant como de Kyrie Irving (que parece ir rumbo con LeBron) a la par, pero si bien este último sí que sigue teniendo todas las papeletas para marcharse y vestir una nueva camiseta el curso que viene en el caso de Durant no está ni mucho menos tan claro. Por él se han interesado varias franquicias como los Phoneix Suns y los Miami Heat, destinos que además el propio jugador veía con buenos ojos, pero todo se va desvaneciendo a cada día que pasa.

Así, desde Estados Unidos ya se está empezando a dudar seriamente de que Durant no fuera de farol y se piensa que se le está haciendo tarde para emprender la salida si realmente es lo que quiere. Apuntan todas las informaciones de que este mes de julio será clave para el futuro del jugador y que si todo se sigue dilatando y se acerca el mes de agosto, entonces ya la situación será irreversible y con la vuelta de los entrenamientos será imposible firmar cualquier traspaso.