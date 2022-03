Durísimo palo para Kevin Durant: Joel Embiid, Harden y ahora John Wall

Es verdad que la aportación de Kyrie Irving es una ganancia inmejorable para Brooklyn Nets, más aún si es del calibre de la ofrecida por el playmaker en el partido ante Charlotte Hornets, donde Ankletaker anotó en 37 minutos 50 puntos, pero es indudable que la franquicia de Kevin Durant tiene un problema de juego y resultados, el cual recibe hoy la peor prueba posible: visita al Wells Fargo Center ante el MVP virtual Joel Embiid y el su ex compañero James Harden.

Philadelphia 76ers ha conseguido hasta la fecha sacar una sonrisa a La Barba, que se ve junto a The Process en una buena dinámica y con perspectiva inmejorable para optar al anillo, no así los Nets, que no encuentran su momento, todo ello sin Ben Simmons. Con esta certeza, el choque entre neoyorquinos y el equipo de Pensilvania arrastra muchas deudas (como el duelo Embiid-Durant o la herida abierta por la fuga del The Beard) pero sobre todo encierra un peligro añadido para los de Steve Nash, ver amenazado su puesto en Playoff mediante el Play-in.

Porque uno de los ahora rivales potenciales de los Nets en la tabla de la Conferencia Este es Washington Wizards, conjunto, undécimo, que quiere un regreso legendario para el tramo final de la temporada: John Wall. Tal y como cuenta David Aldridge, en The Athletic, la franquicia capitalina querría con el base dar un impulso al equipo tras la huida de Spencer Dinwiddie a Dallas. Cabe decir que detrás del acuerdo con Wall estaría el mismo Bradley Beal, que de lograr la incorporación Optimus Dime podría proponerse como gran obstáculo directo de los Nets con todo un big-three en sus filas: ellos dos y Kristaps Porziņģis.



Los Warriors, a romper el gafe

Steve Kerr cree que puede dar la vuelta a la situación de Golden State Warriors en parte con los recursos que tiene, siendo Stephen Curry la cabeza de esta iniciativa, y en parte con los que están por llegar, con Draymond Green, James Wiseman y el posible fichaje de Tyreke Evans en el horizonte. Y para ello quieren tumbar al equipo maldito de los de San Francisco esta temporada, Denver Nuggets, con el que han perdido los tres partidos disputados con ellos hasta la fecha temporada (4.00, hora española). El MVP también está en juego entre el center de Colorado y el base de La Bahía.