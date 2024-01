El All Star no espera, se va y Stephen Curry pone fecha límite, con James Harden y Embiid 'on fire'

Hace tiempo que el actual campeón de la NBA, Denver Nuggets, se ha dado cuenta que esta temporada tendrá durísima competencia si quiere revalidar título, especialmente en la Conferencia Este, y si había algún despistado, Joel Embiid se ha encargado de recordárselo, con Nikola Jokic de víctima (126-121). Eso en el plano deportivo, porque el extradeportivo apunta a cambio de aires del All Star que sonó para ir a Warriors y ahora tiene nuevo destino, para desgracia de Stephen Curry.

Más minutos de calidad en pista, intimidación, defensa y puntos, eso es todo lo que prometía a Golden State Warriors el fichaje de Paskal Siakam, sin embargo, los de la bahía han visto partir ese barco porque en estos momentos Indiana Pacers y Toronto Raptors negocian el traspaso del jugador de la pintura, como confirma en The Athletic, Shams Charania, esfumándose una de las posibilidades que más podían hacer cambiar de rumbo a estos calamitosos Warriors. Resta saber si Lavine pueden convertirse en realidad ¿Tal vez Murray?

Pocas veces raja Stephen Curry y sin embargo lo hizo recientemente buscando soluciones en los despachos, argumentando que los problemas no iban a cambiar desde la nada, aludiendo directamente a la necesidad de ventas y fichajes. Y en verdad así es, ya que los Warriors perdieron con los Grizzlies y esta madrugada se enfrentan a Utah Jazz (3.00, hora española), novenos en el Oeste y con cuatro victorias más que los del Chase Center; con Lakers a dos triunfos de los pupilos de Kerr, una derrota frente a Jazz dejaría a Warriors a un abismo del Play-in, y eso es poco menos que tirar una bola de partido a un Curry harto y que exigirá que rueden cabezas.

Dos viejos compañeros en Sixers como James Harden y Joel Embiid han sido noticia hoy. Uno, el de Clippers, porque ha anunciado que quiere firmar un contrato de larga duración con su franquicia y acabar su carrera allí, en Los Ángeles; el otro porque gobernó (41 puntos) sobre el MVP de las finales en el duelo de altura con Nuggest y Jokic. A los dos, separados, les sonríe la fortuna y en ambos casos pinta a serios aspirantes.

REPORT: James Harden wants to sign a long-term deal to end his career with the Clippers, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/gwNBEFwUew