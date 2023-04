El campeón, a la lona y Stephen Curry está harto: ahora LeBron tiene un enemigo peor que Durant

Nunca antes Stephen Curry y sus Golden State Warriors se habían visto en la actual tesitura, con un 0-2 en contra en Playoff, y esto sucede tras una nueva debacle ayer, de madrugada, ante un equipo, Sacramente Kings, con grandes virtudes pero que no pasa por ser, ni mucho menos, el gran rival a batir de la NBA. Pero más allá de ello, la estrella de San Francisco tiene motivos para estar enfadado con sus compañeros frente a la caída más inesperada y prematura que se le viene encima: con estos datos, su eliminación parece irremediable.

No vamos a recurrir al argumento manido, y a la vez cierto, de que los de La Bahía esta temporada son una calamidad como equipo visitante, ya que, de ser así, por lo menos contarían con el contrapunto de ser fuertes en casa, con lo que se asegurarían regresar a Sacramento con el 2-2 venido del Chase Center. No, el problema de Warriors es más profundo y no tiene que ver con las prestaciones de su estrella, sino con el resto de jugadores. Frente a los de Mike Brown, Warriors fue 4 puntos mejor con Stehp en pista, donde caían a un registro 11 puntos peor sin el 30 sobre el parqué. Con este dato, el relato se cuenta solo. Bueno, con este y con las 20 pérdidas de balón de los de Steve Kerr.

El rival de rivales

Los Angeles Lakers han pasado de ser un equipo autodestructivo a una de las grandes amenazas del Oeste, con profundidad de plantilla y jugadores de mucho nivel más allá de dos súperestrellas como Anthony Davis y LeBron James, los de púrpura y oro sí refrendan ahora sobre el parqué lo que los nombres de su plantel apuntaban. Por eso Memphis Grizzlies quizá no sea rival para ellos, y si, como parece, Warriors se inmola, podemos proyectar un futuro en el que los Kings y después un adversario entre Denver, Suns y Clippers aparezca en el horizonte. Sobre ello, hay quien desea un enfrentamiento Kevin Durant frente a The King, pero hay un enemigo peor acechando.

Más allá de que los Denver Nuggets de Nikola Jokic sean, hasta que no se demuestre lo contrario y por lo visto en la regular season, el rival a batir en el Oeste, quien parece que está en un gran momento de forma es el jugador que al cien por cien es casi infalible en Playoff, un Kawhi Leonard que ha guiado a sus Clippers a la primera victoria frente a los todopoderosos Suns de KD, todo ello sin Paul George, al que aún esperan en el Crypto.com. Con el alero recuperado y una plantilla muy compensada, The Claw es el adversario silencioso al que hay que mirar con lupa; no en vano sus dos MVP de la Finales lo acreditan. The Hand, si está, no falla. Es un hecho.