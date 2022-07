El compañero de LeBron y Davis al que nadie quiere: la NBA se mofa

Continúa el mercado en la NBA y los grandes equipos siguen confeccionando sus plantillas de cara a la temporada que viene. Los Ángeles Lakers quieren dar una vuelta a su plantilla tras la mala campaña realizada el año pasado donde ni siquiera entró en los ‘playoff’. Es por eso que según ‘The Athletic’, se ha buscado la salida de Westbrook a Indiana Pacers en un traspaso que finalmente no lleva buena dirección. Dicha información, refleja que los de California recibirían a Myles Turnes y a Buddy Hield a cambio del mencionado base angelino y de una primera ronda del draft.



Quien no estaría conforme con la operación serían los Pacers, que no ven del todo fructífero dicho intercambio quedando las conversaciones entre ambos equipos en punto muerto. La mala temporada de Indiana pone en alerta a un conjunto que quiere hacer las cosas bien y no precipitarse de cara a la campaña con fichajes que puedan ser de dudoso rendimiento para ellos. Así pues, Westbrook no entra en la confianza de una franquicia que no pasó del antepenúltimo puesto el curso pasado en la conferencia este.



Por su parte, los Lakers ya se habían interesado previamente en Buddy Hield. Un hombre que encajaría muy bien en el sistema de ataque de los angelinos dada la escasez de hombres con acierto desde el triple en el Staples Center. Sin embrago, Indiana entiende que saldría perdiendo en un intercambio que además incluiría, como decíamos, a su pivot titular Myles Turner. Dos hombres que no están dispuestos a dejar marchar a no ser que su traspaso les ofrezca unas garantías inmediatas de salto cualitativo del equipo.



La NBA empieza así a no ser ajena a la situación de Russel Westbrook. Un hombre cuyo rendimiento en los Oklahoma City Thunder junto con Durant y Harden le encumbró a ser todo un ‘All Star’ de la liga. Pero que desde su marcha ha obrado bastante por libre para alzarse con extraordinarios números a nivel individual sin tener en cuenta el rendimiento colectivo. Algo que empieza a ser una tónica allá en cada equipo al que va y que nadie quiere que ocurra en sus filas.