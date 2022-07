Nets, luz verde: nuevo equipo para Durant, se rompe el sueño de Doncic

El futuro de muchas estrellas de la NBA ya ha quedado resuelto en las últimas horas, como el de James Harden, quien ha prolongado su contrato con los Sixers por dos temporadas a cambio de 68 millones de dólares. No obstante, otros jugadores de primer nivel como Russell Westbrook, Kyrie Irving o Kevin Durant aún no han esclarecido su decisión de futuro ya que están siendo tentados continuamente por diferentes equipos de la liga y, conforme no se ratifica su continuidad en Lakers y Nets, respectivamente, aumentan las dudas sobre su presencia en dichas franquicias la próxima campaña.

Es más, el último de los nombres mencionados, Durant, es protagonista estos días de un lío tremendo que no solo afecta al conjunto neoyorkino, sino a los Dallas Mavericks de Luka Doncic y a los Raptors, equipo que quiere contar en la 22/23 con el dos veces MVP.

Al parecer, el equipo canadiense ya ha mostrado su interés en incorporar a Kevin Durant en más de una ocasión a lo largo de las últimas semanas, pero los Nets solamente aceptarán algún tipo de acuerdo con el jugador si Scottie Barnes, una de las estrellas emergentes en la NBA, forma parte del pacto, tal y como ha apuntado Maniacs, amén de otros requisitos.

Esto, a priori, no debería suponer un problema para la franquicia canadiense atendiendo a la diferencia de bagaje existente entre ambos jugadores, pero los números de Durant y sus innumerables percances en los últimos cursos no terminan de compensar la idea de desprenderse de Barnes, el sophomore (o jugador de segundo año) al que el equipo considera una piedra angular del proyecto.

Tras una primera temporada espectacular, el escolta se ha colado, no solo en la agenda de los Nets, sino en la de los Mavericks, que ansían brindar a Doncic un aliado de garantías para evitar que en el tramo decisivo del curso el esloveno sea el único jugador del equipo capaz de marcar las diferencias, algo que se pudo comprobar en la última temporada celebrada.

Por el momento, los Nets ya han dejado abierta la posibilidad de negociar el traspaso de Durant, pero los Raptors se han mostrado muy poco convencidos con esta opción ya que la pérdida de Barnes, dentro de unos años, podría ser motivo de arrepiento máximo en el Air Canada Centre.