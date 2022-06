Lío monumental: Kevin Durant se suma a Irving, quieren ir con LeBron

El conflicto que se está generando ante la posible marcha de Kyrie Irving de los Nets empieza a estancarse cada vez más y a coger tintes dramático para la franquicia de Brooklyn. De repente, y según las últimas informaciones que llegan desde los Estados Unidos, la hipotética marcha de Irving ya no le afectaría solo a él sino que iría de la mano, gracias a la gran relación que mantienen ambos, con la salida también de Kevin Durant, algo que está poniendo muy nervioso al conjunto americano, que ve peligrar su proyecto reciente en la NBA con dos de sus máximas estrellas.

Ya hemos venido contando en Don Balón durante los últimos días que el base australiano no está cómodo en los últimos tiempos en los Nets. Su última temporada, la que acaba de finalizar con la consecución del anillo por parte de los Golden State Warriors de Curry, ha sido para olvidar ya que se ha perdido multitud de partidos entre otras cosas por no estar vacunado, y eso ha levantado también ampollas entre la afición y la propia franquicia. Por eso, los diferentes indicios apuntan a que el oceánico no va a seguir jugando en Brooklyn la temporada que viene salvo un giro inesperado de los acontecimientos.

Pero como dicen desde el diario norteamericano USA Today, la más que probable salida de Irving no iría sola y puede ser algo que desmantele a los Nets. Su relación de amigo íntimo con Kevin Durant puede hacer que, si uno se marcha de Brooklyn, el otro haga de manera inmediata las maletas en busca de otro destino. Es con esto con lo que, aputan desde EEUU, están presionando al equipo, ya que para la franquicia sería un auténtico desastre perder de un plumazo a estos dos jugadores.

Las opciones para Irving, no obstante, están sobre la mesa. Una de ellas es la de recalar en los New York Knicks, mientras que la otra, seguramente más apetecible y la que está volviendo ya locos a los aficionados de la NBA, es la de Los Ángeles Lakers. Allí podría producirse un reencuentro sensacional con LeBron James.