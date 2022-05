Joel Embiid estalla contra James Harden y los Philadelphia 76ers

La NBA terminó para los Philadelphia 76ers la madrugada del jueves tras perder 99-90 ante los Miami Heat y caer en las semifinales de la Conferencia Este. Con una historia que se repite desde hace ya demasiado tiempo, en Philadelphia ahora se plantean cual es el futuro del equipo, el cual ha caído por cuarta vez en cinco años antes de llegar a una final de conferencia en los play-off.

Los 76ers consiguieron la incorporación de James Harden en el último momento, esperando que aumentara sus posibilidades de disputar las finales, algo que no solo no ha sido así si no que ha traído consigo las críticas de algunos pesos pesados como Joel Embiid.

"Desde que lo conseguimos, todos esperaban al James Harden de Houston, pero ya no es él. Es más un creador de juego. Pensé que a veces podría haber sido, como todos nosotros, más agresivo. Me refiero en ataque y en defensa, en un conjunto. No pienso que fuéramos buenos defensivamente como equipo. Se aprovecharon de muchas cosas que nosotros intentamos hacer a la defensiva", aseveró la estrella de Philadelphia.

Embiid dio una de cal y otra de arena. Después de despacharse contra la falta de intensidad de Harden a la hora de atacar el aro, el pívot también repartió críticas al resto del equipo. "Todos tienen que mejorar. No se trata solo de mí o Harden. Hay una razón por la que perdimos ante Miami, y eso es que no todos fuimos lo suficientemente buenos. Así que todos tenemos que mejorar", apostilló.

Lo cierto es que la franquicia no ha dado el paso que se esperaba de ella hace unos años y sigue chocando con la barrera de las semifinales de conferencia en los play-off. Las críticas de Embiid no hacen más que poner en entredicho el futuro de los Sixers, un futuro al que todo apunta que seguirá ligado 'la barba' Harden.

A sus 32 años de edad, Harden ha promediado 21,0 puntos en el y 10,5 asistencias en los 21 partidos de temporada regular que ha jugado con los 76ers. Ahora tiene la opción de estar un año más en Philadelphia y pasar a ser agente libre en 2023.

En la NBA aún hay quien tiene esperanzas en la pareja Embiid-Harden, y aseguran que no es lo mismo arrancar desde el principio juntos que hacerlo casi al final de la temporada. Sea como sea, ambos jugadores parece que están condenados a entenderse durante la próxima campaña.