Joel Embiid y los Sixers encuentran por fin destino a Ben Simmons: 2x3

Si hay un serio aspirante a quitarle el MVP de la temporada a Kevin Durant, Stephen Curry o, quizá, LeBron James ese es Joel Embiid, cuyo momento de forma (ayer, 50 puntos en 27 minutos) quiere aprovechar su equipo, Philadelphia 76ers. El problema es que una de las piezas de la franquicia de Pensilvania que más mediáticamente irrumpió en la liga y que más debía haber ayudado a la lucha por el anillo a The Process, que no es otro que Ben Simmons, ha resultado ser un fracaso rotundo para el equipo de Doc Rivers; por eso no hay aficionado en el Wells Fargo Center que no se alegre de la posibilidad que se abre para venderlo.

Ha sido el informador Sam Amick quien, junto a David Aldridge y John Hollinger, en The Athletic, ha puesto sobre la mesa una idea esbozada por una franquicia de la Conferencia Oeste que busca un trato a dos bandas con los Sixers y el mismo Simmons como objetivo. Y esta vez el equipo nombrado no es Atlanta Hawks, que se había subido recientemente al carro de posibles pretendientes de Fresh Prince, sino Sacramento Kings, los cuales estarían dispuestos a negociar el traspaso de De'Aaron Fox en tal operación.

Concretamente advierten en el citado medio de que el salario del polémico playmaker y el de Tobias Harris, ambos puestos en el mercado, serían la piedra desde la que construir un adiós rumbo a los Kings a cambio de Fox y puede que Buddy Hield y/o Harrison Burnes, que empieza a sonar para salir del Golden 1 Center. En este sentido, señalan estas fuentes que además del base de los Kings habría que ver “otras piezas que podrían ayudarlos a igualar esos altos salarios; los 67.5 millones combinados esta temporada entre Simmons y Harris”.



Lakers firman otro descalabro, Curry y Thompson siguen afilando el cuchillo

No por mucho repetirlo, la pesadilla en el Staples Center (ahora, Cryto.com Arena) es más llevadera. Los Angeles Lakers volvieron a perder en casa (104-11) ante un equipo, Indiana Pacers, de la parte baja (antepenúltimos en la Conferencia Este) y con una actuación grupal vergonzantede la Fiebre Amarilla, especialmente en el caso de Russell Westbrook y Carmelo Anthony. Por su parte los Warriors de los Splash Brothers vuelven a escena esta madrugada (4.00, hora española, precisamente ante los Pacers), una ocasión más para afilar el arma que supone tener a los dos mejores tiradores de la liga en un equipo, el de Steve Kerr, caracterizado por su intensidad defensiva.