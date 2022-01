Shock en la NBA: LeBron James se derrumba y Kevin Durant se rompe

A Brooklyn Nets le salió muy cara la victoria en el Barclays Center frente a los endebles New Orleans Pelicans (120-105) ya que han perdido por lesión a su mejor hombre, un Kevin Durant que cayó al suelo aquejado de su rodilla tras un encontronazo feo con Bruce Brown. Pese a que la imagen era seriamente alarmante, parece que KD ‘solo’ se perderá el siguiente mes y medio de competición (de 5 a 6 semanas) debido a un esguince en su articulación, lo que, eso sí, deja a los Nets sin su estrella durante un espacio de tiempo considerable, amén de las ausencias de Kyrie Irving, y al All Star de la NBA de Cleveland sin el 7 de Nueva York.

Durántula solo jugó anoche 12 minutos, tiempo más que suficiente para anotar tantos otros puntos y capturar 3 rebotes y dar 2 asistencias, sin embargo ahora la estrella neoyorkina deberá parar por un espacio de tiempo considerable que casi con toda probabilidad le privará de estar en el fin de semana de las estrellas de la ciudad de Ohio, que se celebrará entre los días 18 y 20 de febrero. Las noticias para Steve Nash, dentro del revés que supone perder a su jugador franquicia, son tranquilizadoras. En el plano deportivo, los de Prospect Heights no tuvieron más dificultades para deshacerse del tercer peor equipo del Oeste (16V 27D), gracias sobre todo a la aportación de James Harden (27), Patty Mills (21) y Cameron Thomas (20).

Más dificultades tienen Los Angeles Lakers y LeBron James, que siguen inmersos en plena crisis de resultados y de juego y ahora, encima, con fuego amigo de por medio. Los de púrpura y oro volvieron a firmar un ridículo más esta temporada, esta vez frente a un adversario directo, como es Denver Nuggets (133-96), y el hartazgo por su deriva destructiva ya ha hecho que la voz más eminente de la entidad salpique al equipo californiano.

Sonadas fueron las palabras de Earvin Magic Johnson, posiblemente el mejor jugador de la historia de la franquicia, en las que criticaba el rumbo del equipo, argumentando que “podemos aceptar que nos ganen, pero merecemos más que una falta de esfuerzo y un sentido de urgencia". Y LeBron, cansado y derrumbado, ha respondido al mago, diciendo en sus redes sociales que “¡me disculpo y prometo que seremos mejores!”. Westbrook, duramente criticado durante toda la temporada, no fue tan benevolente con el legendario 32, diciendo que “Magic puede tener su opinión, pero él no está aquí todos los días con nosotros, no está al tanto de lo que ocurre internamente”. Lo que sí está claro es que la puesta de largo de Westbrook y estos Lakers es muy decepcionante y hay leyendas que ya no se cortan.