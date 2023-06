Jokic a un paso de ser leyenda y LeBron prepara un movimiento brutal: abandona a Davis por Doncic

A principios de temporada parecía muy evidente quien era el mejor jugador de la NBA y el mejor europeo de la historia. Pues Giannis Antetokounmpo copaba ambas encuestas con solvencia. Sin embargo, con el paso de los meses, Nikola Jokic ha dado pasos agigantados para convertirse en el mejor jugador del mundo de forma indiscutible. Especialmente ahora que, salvo sorpresa mayúscula, se coronará como campeón de la NBA y llevará el Larry O’Brien por primera vez a Denver.

El serbio tuvo un partido normalito para sus estándares y acabó con 23 puntos 12 rebotes y 4 asistencias. Sin embargo, defensivamente fue un muro, con 3 robos y 3 tapones que secaron completamente a unos Heat a los que la larga eliminatoria ante Boston Celtics los dejó por los suelos físicamente.

Es por ello, por lo que en Miami son cada vez más conscientes que este tampoco será su año, pues ni en 2020 ni ahora, tendrán la capacidad para imponerse en las finales y llevarse el tan ansiado anillo de la NBA.

LeBron se plantea abandonar a Anthony Davis

El ala pívot de los Lakers no se levantó para celebrar el récord de puntos totales de LeBron James hace unos meses y ahora la venganza puede ser terrible. El alero de los Lakers podría plantearse la opción de abandonar Los Ángeles para recalar en los Dallas Mavericks, donde se reencontraría con Kyrie Irving y formaría un Big-3 digno de leyenda junto a Luka Doncic. En este sentido, el de Akron apostaría por moverse, en caso de que su franquicia no fuera capaz de traerlo vía Sign and Trade.

Juntar a LeBron, Luka y Kyrie suena a algo solamente posible en los videojuegos. Sin embargo, en la realidad no están sencillo. Al baloncesto se juega con un balón y los tres jugadores generan la mayor parte de su peligro mediante el bote. Especialmente Doncic y Lebron, ya que ambos llevan toda su carrera jugando como bases.

Así pues, la NBA está que arde en este final de temporada donde podemos ver dos hechos históricos, el primer campeonato de la historia de los Denver Nuggets y la formación de un Big-3 histórico en Dallas.