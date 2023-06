Jokic superpone su historia a la de Jordan y LeBron, y Lakers y Heat acercan las 2 bombas del año

Solo Wilt Chamberlain y Kareem Abdul Jabbar lo hicieron y nunca en las finales de la NBA, esos son los precedentes de la actuación memorable de un Nikola Jokic (32+21+10) que está haciendo de lo excepcional un acto de normalidad, lo que suma a su figura, día a día, un aura ya legendaria. Con eso y un descomunal, otra vez, Jamal Murray (34+10+10) tomaron los Nuggets el recinto de Miami (94-109) confirmando aquello que esbozábamos en Don Balón NBA: los de Colorado huelen a anillo.

Las cifras de Jokic en el tercer partido de The Finals hablan de la dimensión de un jugador de época, hoy por hoy, el más determinante de la NBA. Nadie impacta más en el juego en todas sus facetas que el serbio. Así de simple. Y no hablamos de flor de un día, sus exhibiciones le salen como guiños de costumbre, lo cual asusta más con su recorrido: el 30+20+10 lo ha hecho ya tres veces en las rondas finales. Con la presión no se corta, se agiganta. Lo hizo ante LeBron James, al que borró del mapa y tiene números que ni Michael Jordan alcanzó.

En el duelo, Nuggets fue más equipo que los Heat, recuperó el factor cancha y lanza el primer match ball de la temporada a unos pupilos de Erik Spoelstra que todavía tendrán que buscar una reinvención más en estos Playoff para sobrevivir. La pregunta ahora, más allá de tratar de menguar la sangría que provoca la pareja estrella de los de Michael Malone, es si les quedan transformaciones a los de Florida en el tarro de las esencias; un 3-1 con visita al Ball Arena sería poco menos que dar le título a Denver.

Dos bombazos en camino

La noticia de que Phoenix Suns cortaba a Chris Paul es sorprendente por ser quien es el base, sin embargo, también es entendible tras la caída esta temporada de un equipo configurado para campeonar; como lo es que Damian Lillard mire ya sus años de vida deportiva (32 años) y busque un cambio de aires. Y ambos aspectos se entrelazan esbozando dos destinos que ya circulan con ríos de tinta por Internet: Lakers para el playmaker hasta ahora de Arizona y los mismos Heat para Sub Zero.