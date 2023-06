Jokic despedaza a Butler y LeBron ya sabe la jugada de Lakers: 100M y reventar el caso Luka Doncic

Si no es la última temporada en la NBA de LeBron James se le parece bastante. The King ya mostró dudas tras ser vapuleado por unos Denver Nuggets que huelen a anillo a la legua, como demostraron anoche ante Miami Heat (104-93), y por tanto su posible última campaña en Los Angeles Lakers debe ser convincente. Para ello, en la Fiebre Amarilla, a falta de grandes movimientos, ya se perfila la jugada: 100M y reventar el caso Luka Doncic.

En el duelo de bailes por tratar de obtener premio en la 23/24 cabe cualquier tipo de intercambio; los traspasos más inesperados a veces son las salidas más probables. Por eso seguimos a vueltas con de futuro de Luka Doncic en Dallas Mavericks, ya que el jugador está esperando una reacción certera y convincente de su equipo para revolver la debacle de esta campaña. De no suceder, cualquier escenario es posible. Y es ahí donde se cuelan los Lakers, necesitados de una jugada final mágica para motivar al de Akron.

Y los tiros californianos pueden ir por dos sendas. Una apunta directamente a la salida de D’Angello Russell como parte de un traspaso, posiblemente mayor, donde Kyrie Irving puede ser clave. El jugador de Mavs no ha cuajado junto al esloveno y su agencia libre de 2023 es la madre de las golosinas, aunque algunas franquicias con él lo vean como un caramelo envenenado; eso sí, si hay alguien capaz de enderezar todo su infinito talento, ese es su viejo compañero en los Cavs. Además, los de púrpura y oro tienen otra certeza que aporta seguiridad: darle hasta 100M a Austin Reaves, según apuntó The Athletic; los angelinos no quieren perder a uno de sus nuevos pilares.

The Finals, de nuevo en un punto crucial

Bien lo sabrán LeBron James, Anthony Davis, Darvin Ham y compañía: si concedes más de la cuenta a estos Nuggets, estás muerto. El equipo de Nikola Jokic y Jamal Murray ha golpeado con dureza en el primer partido de The Finals a unos Miami Heat sobrepasados por la intensidad y el empuje de un bloque por momentos inabarcable. El problema lo genera el serbio, tan buen anotador como generando superioridades y ventajas en sus compañeros. Y con eso ya hay mucho del guion contado. Erik Spoelstra y Jimmy Butler anuncian cambios en el game 2, unos que pasan por aumentar la intensidad en la defensa de la pintura, y es que ambos lo saben: irse con un 2-0 de Colorado sería una sentencia de muerte.