Kevin Durant sufre el bloqueo: rompe los sueños de LeBron y de Curry

Lo de Kevin Durant va camino de convertirse ya no en el culebrón del verano en la NBA… sino seguramente en uno de los mayores capítulos de la historia del mercado de fichajes en el basket norteamericano. No es para menos porque la figura así lo reclama, un jugador tan importante como KD y con la expectación que levanta a cada paso que da, cualquier movimiento de equipo supone un auténtico terremoto para la competición.

Ya se sabe y así lo venimos contando en las últimas semanas en Don Balón, que Durant había pedido a su equipo, a los Brooklyn Nets, una salida. El alero pretende un cambio de aires y cuando una estrella de este tipo solicita su marcha normalmente tiene todas las papeletas de salirse con la suya y terminar cumpliendo su objetivo. Sin embargo, en esta ocasión no parece tan fácil que su situación se desbloquee así como así y todo apunta a que viviremos varias semanas y capítulos a lo largo del tiempo diferentes sin que todo ello se solucione.

Así, hay varias informaciones que surgen desde los Estados Unidos y que hablan de que, por el momento, los Brooklyn Nets no tienen motivos suficientes para dejar salir a su estrella. Al parecer, las ofertas o las propuestas que han llegado hasta ahora a Brooklyn no son ni mucho menos suficientes como para que el equipo contemple aceptarlas o valorarlas, así que la situación de Durant está enquistada. Los Nets no van a regalar ni a dejar salir a su jugador así como así sin sacar un buen beneficio a cambio y piensan que ahora tienen la posición de fuerza en las negociaciones, más aún cuando Durant tiene un contrato firmado por cuatro años más de duración.

A Durant se le ha relacionado con numerosos equipos desde que comenzaron a surgir los rumores acerca de su marcha. Los Miami Heat son una de las franquicias que están priorizando hacer un esfuerzo por Durant antes que por otras opciones, mientras que también en la órbita del jugador han aparecido Los Ángeles Lakers de LeBron James y los Golden State Warriors de Stephen Curry. Por el momento, ninguno se lleva la palma.