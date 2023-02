Kyrie Irving condiciona ya a Luka Doncic y lo cambia todo para LeBron James y Stephen Curry

El terremoto en la NBA, una vez más, lo ha causado uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, un Kyrie Irving que ha forzado su salida de Brooklyn Nets para recalar en un equipo necesitado de talento pero donde está el que posiblemente pueda ser el MVP de la temporada regular, Luka Doncic. El condicionante mutuo entre sendos All-Star ya es evidente, pero también el impacto que va a suponer en el Oeste para otros equipos, entre ellos el de LeBron James y el de Stephen Curry.

No hay que ser muy agudo para ver que Los Angeles Lakers y Golden State Warriors no están siendo dos de las franquicias más regulares de la temporada, lo que los lleva a estar continuamente en el alambre de la clasificación, a caballo entre los puestos que dan derecho a jugar en Play-in, en el caso de los del Crypto.com, y los Playoff, en lo que refiere a los del Chase Center, y con Dallas siendo rival directo de ambos, lo de Kyrie va ser determinante.

Lakers siguen dando una de cal y una de arena, pero ahora que han recuperado a todos sus efectivos y han fichado a Rui Hachimura, se espera que puedan al menos entrar en Play-in, aunque aún no hayan dado ese salto cualitativo que lo certifique. Warriors, por su parte, está de capa caída ya que pierde a Curry durante varias semanas, según informa Shams Charania por una lesión en la rodilla y eso puede condicionar que se ajuste más la tabla. Dicho lo cual, ¿qué ocurrirá ahora con los Mavs?



¿Son compatibles el esloveno e Irving?

A priori, hemos decir: rotundamente sí. Doncic no va a perder su estatus de macho alfa en su equipo, sino que suma a otro más, es decir, un segundo recurso que hace tiempo demandaba el ataque de los Mavs. Y no es uno cualquiera, sino una máquina de hacer puntos y generar desequilibrio en las defensas rivales. También espacios sin balón. Por ejemplo, cuando Irving cedió en Nets el estatus de organizador a Harden, le fue bien como verso libre anotador; nada hace indicar que jugar con Doncic, un jugador superlativo en encontrar las posiciones más ventajosas tanto para sí mismo como para sus compañeros, no vaya a favorecerle. Luego está la cuestión del carácter, de si uno y otro encajarán, sin embargo la ventajas de perder a Finney-Smith, Dinwiddie (y un pick de 1º ronda y dos selecciones de 2º ronda) por Irving parecen mayores que las desventajas. Y eso es un mal presagio para quienes se baten el cobre con Dallas, en este caso Lebron y Curry.