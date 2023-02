La bomba NBA que apunta a Durant tras Irving: Tatum se ilusiona con el intercambio de estrellas

El pasado domingo los Dallas Mavericks estallaron la primera bomba del mercado de 2023 en la NBA con la llegada de Kyrie Irving al American Airlines Arena en un movimiento que no solo tendrá repercusión en la franquicia tejana ya que, junto a Luka Doncic, se ha formado una dupla temible, sino porque Brooklyn Nets ha perdido, tras la salida del base, muchas posibilidades de pelear por el anillo en la presente temporada.

Es cierto que el rendimiento de Irving no venía siendo tan sobrenatural como mucho vaticinaron a principios de campaña, pero su traspaso ha dejado un tanto trastocado a Kevin Durant, el hombre al que apuntan todos los focos tras la salida de su amigo. Y es que no ha tardado en desatarse un rumor que sitúa a la estrella de los Nets en otro equipo. A pesar de actualmente se encuentra lesionado, el escolta de 33 años está siendo uno de los nombres propios de la temporada y distintos medios estadounidenses no han tardado en hacer eco del posible intercambio que podría producirse entre Nets y Celtics: Jaylen Brown por el mencionado Durant.

A pesar de que el escolta de 26 años ostenta un rol muy importante en los planes de Joe Mazzulla, la posibilidad de contar con los servicios de una estrella del renombre de Durant ha incentivado a la directiva de los Celtics a estudiar de forma exprés esta opción.

Durant tiene claro que, tras la salida de Irving, buscar una nueva aventura lejos el Barclays Centre es la mejor forma de recuperar opciones de ganar el anillo y qué mejor forma de hacerlo que incorporándose a la franquicia que lidera la Conferencia Oeste gracias, entre otros factores, a la gran contribución de Brown: 27 puntos, 7’1 rebotes y 3’2 asistencias por partido.

Eso sí, la posibilidad de reunir a Jayson Tatum, el hombre más importante en el TD Garden, con un jugador tan diferencial con Durant ya es una opción que está causando furor en Massachussets y, aunque los Nets son conscientes de la gravedad que supondría perder a su jugadro franquicia, este intercambio bomba dará mucho que hablar durante los próximos días en lo que podría suponer un revolución de primer calibre antes de encarar el tramo decisivo de la temporada regular.