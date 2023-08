La NBA complace a Lakers y Warriors y cruza a LeBron y Steph Curry con 2 superestrellas del Oeste

Aún no se ha publicado de manera oficial el calendario de la temporada NBA 2023/24, pero en las últimas horas sí que se han dado a conocer los dos primeros duelos de la nueva liga que, como viene siendo habitual en el último lustro, incluye a algunos de los equipos y jugadores más vitoreados: Los Angeles Lakers se verán las caras con los Denver Nuggets y los Golden State Warriors harán lo propio con los Phoenix Suns, dos enfrentamientos que pondrán, desde el primer momento, la Conferencia Oeste patas arriba.

Es necesario recordar que el equipo liderado por Nikola Jokic no solo se proclamó campeón en la última liga celebrada, sino que pulverizó a los Lakers en las finales de la Conferencia Oeste con un contundente 4-0 que dejó por lo suelos la autoestima de LeBron James y los suyos. Es más, semejante debacle dio pie a pensar que The King podría tener ahí un motivo de peso para retirarse, pero no tardó mucho el propio ‘23’ en enterrar tal posibilidad.

En tal caso, la NBA ha sido muy caprichosa y gracias a esto LeBron tendrá la oportunidad de vengarse en el primer encuentro de la competición que, a falta de conocer la fecha de su celebración, generará mucha expectación en los próximos meses por todo lo que puede suponer a nivel psicológico el resultado y las conclusiones que se extraerán del enfrentamiento a pesar de la larga duración de la campaña.

Además, en el propio Oeste se vivirá otro duelo con muchos alicientes entre Stephen Curry y Kevin Durant como grandes atractivos, dos jugadores que guardan una relación personal muy entrañable pero que ahora lideran proyectos diferentes y con un mismo objetivo: postularse desde el primer día como serios aspirantes a ganar el anillo de la NBA y destronar así a los Nuggets de Jokic y Jamal Murray.

Además, recordemos que estas dos franquicias han sido protagonista durante el mercado estival ya que hace poco más de un mes atrás Warriors y Suns cerraron el intercambio entre Chris Paul y Bradley Beal, dos de los jugadores más halagados de la NBA que acrecentarán el grado de expectación en este choque.