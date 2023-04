La razón que sentencia a los Warriors y dejará a Steph Curry sin anillo: el nivel es inaceptable

Los Golden State Warrirors han comenzado los playoffs a pie cambiado, los de Stephen Curry han perdido contra los Sacramento Kings y encaran una primera ronda muy peligrosa si no son capaces de cambiar una tendencia que llevan arrastrando desde el primer partido de temporada regular. Y es que los de la bahía son incapaces de ganar con un mínimo de regularidad fuera de casa, algo insostenible en una postemporada, especialmente cuando tienen perdido el factor cancha.

Los números de los Warriors fuera de casa son lamentables, con un récord de 11 victorias y 30 derrotas, unas cifras propias de un equipo hundido en la tabla. Tanto es así que son el cuarto peor registro de la liga. Llegaron a acumular rachas de más de diez derrotas consecutivas a domicilio, insostenible. Por otro lado, son todo un fortín en el Oracle Arena, donde solamente han perdido ocho partidos, siendo el tercer mejor equipo en su casa.

La postemporada es el momento donde se juega todo, de modo que si quieren aspirar a ganar, los Warriors deberán comenzar a ganar partidos lejos de San Francisco, ya que si no lo hacen es matemáticamente imposible que se alcen como campeones, además, es poco probable que no se les escape ningún partido en su pabellón, pues en partidos de máxima exigencia, una mala noche en el tiro siempre puede llegar y cambiar las cosas.

En el partido de esta madrugada, los de Stephen Curry estuvieron muy cerca de obrar el milagro y llevarse el primer partido. Sin embargo, un gran De’Aaron Fox junto a un Sabonis dominante, decantaron el duelo en favor de unos Kings que tras más de una década fuera de la lucha por el anillo aspiran a ganarlo todo llenos de ilusión y sin presión alguna. Todo un peligro.

Así pues, si los Warriors aspiran a ganar el anillo de la NBA, como ya dijo Klay Thompson, deberán comenzar a ganar partidos tanto fuera como en su propio pabellón, ya que si no lo hacen no tendrán ninguna posibilidad ni siquiera de pasar de la primera ronda ante unos poco experimentados pero tremendamente talentosos Sacramento Kings, que no acabaron terceros por casualidad.