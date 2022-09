LeBron, desesperado: Westbrook tumba 2 grandes fichajes y asoma Curry

¿Es posible colocar a Russell Westbrook en otro equipo con el mejor contrato de la NBA? ¿Pueden Los Angeles Lakers sacar partido de las capacidades de Russ para convertirlo en un activo que los lleve a lo más alto? ¿Se puede sentar al jugador más caro de una plantilla teniendo recambios muy buenos? Podríamos responder a las tres preguntas que se hacen los aficionados de la Fiebre Amarilla y LeBron James con un, posiblemente, desesperante: es poco probable.

Ramona Shelburne de la cadena ESPN aseguraba en NBA Today que el protagonismo de Westbrook a ojos de su franquicia no se puede ver mermado pese a la mala temporada pasada, ya que es todo un MVP. “Por lo que entiendo ahora, todavía ven a Russell Westbrook como titular”, decía, certificando que “es un ex MVP y se le ha da respetar ese estatus”. La pregunta no solo viene a colación de los rumores y deseos de ciertos sectores angelinos de vender a Westbrook, sino por los fichajes de la franquicia, que bien podrían discutirle el puesto al número 0.

Shelburne no hace sino proyectar cuál es la idea que tienen Los Angeles Lakers con respecto a sus dos importantes incorporaciones, Patrick Beverley y Dennis Schröder, que, desde el inicio, serán cruciales, sí, pero siempre partiendo como gregarios con respecto al ex Oklahoma City Thunder. Westbrook es una estrella, ellos no. Por si hubiera dudas, el nuevo entrenador de los de púrpura y oro, el ex Milwaukee Bucks, Darvin Ham, lo dejó claro recientemente: “quiero ayudarlo a obtener ese anillo de campeonato... Lo quiero y no puedo esperar para entrenarlo”.



Curry, a examen desde el inicio

Este próximo viernes día 30 los vigentes campeones de la NBA, los Golden State Warriors de Stephen Curry, arrancan su andadura para tratar de hacer el más difícil todavía: conseguir revalidar título. Y lo hacen en el preseason frente a Washington Wizards; veremos en qué nivel están. Sin embargo, estos preámbulos no son sino entremeses para el plato fuerte que supone el pistoletazo de salida de la mejor liga de baloncesto del mundo, que arranca el día 19 de octubre con un Warriors-Lakers y un Celtics-Sixers. Oro puro.