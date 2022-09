Westbrook despista a LeBron James y Luka Doncic pesca en el Eurobasket

Dice el refrán que cuando el río suena, agua lleva, pero no estamos tan seguros de si en el caso de Russell Westbrook y su posible salida de Los Angeles Lakers ese zumbido viene más de puertas afuera y, en gran parte, del deseo expreso de algunos de los aficionados angelinos y opinión pública afín a la Fiebre Amarilla, que de una posibilidad real interna de que Russ abandone el Crypto.com en la nueva campaña de la NBA. Es más, ahora ha surgido una nueva motivación para la masa social angelina debido a 29 millones de dólares que, sin embargo, parece que no está relacionada con la marcha del ex Thunder o Rockets, entre otros, de Los Ángeles.

Que a LeBron James y su incontestable magnificencia física se le acaba la cuerda es un hecho sujeto a la ley de vida, por lo que suponemos que no querrá experimentar otro fracaso como los sufridos en sus dos últimas temporadas y, en este sentido, Westbrook es parte del problema. En base a ello y al secretismo al respecto, The King, al parecer, habría presionado para que Westbrook encuentre acomodo fuera, pero estos intentos, por el momento, han sido infructuosos debido a que Russ cobra más que nadie, 47 millones.

Y entre el deseo del El Rey y de esas corrientes afines a los de púrpura y oro, que, insistimos, quieren ver a The Brodie lejos, se ha filtrado que Westbrook ha puesto a la venta su mansión de Brentwood por un precio de 29,995 millones $, según informa The Wall Street Journal; es decir, casi 10 kilos más de lo que invirtió el jugador por la propiedad. Y si bien hay quien quiso ver en esta venta una señal de la huida de Russ de los Lakers, ahora LeBron y compañía se verán defraudados (si supuestamente quieren su venta) debido a que se apunta más a un negocio lucrativo e inmobiliario del ex MVP que a un deseo del base a renunciar a esos 47 kilos. Sí, por el momento, Westbrook será compañero del de Cleveland en la 22/23.



Doncic, tras una de las estrellas del Eurobasket

Ayer Alemania consiguió doblegar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo con rotundidad (107-96), sacando de quicio a la estrella de Milwaukee y confirmando que son el rival a batir en el torneo. Y en el conjunto germano brilla con luz propia Dennis Schroeder, ex Laker, al que se coloca en la órbita de Dallas Mavericks, equipo de Luka Doncic. Según Marc Stein, Nico Harrison y Michael Finley, directivos de la entidad tejana, están considerando la posibilidad de ficharlo, por lo que formaría pareja con el esloveno. En la competición, Alemania se medirá en semifinales a España, mientras que Doncic se las verá con Polonia en cuartos (hoy, 20.30, hora española) y Francia e Italia (17.15, hora española) buscan el otro billete en juego.