LeBron humilla a Steph Curry, manda su candidatura al campeonato, pero Jimmy Butler es el otro MVP

La NBA está que arde, tanto en el este como el oeste, las eliminatorias están muy igualadas y con grandes historias dignas para recordar. Esta madrugada ha sido el turno para que los Lakers de LeBron James den un golpe sobre la mesa para poner a Steph Curry y sus Warriors contra las cuerdas en una victoria por 30 puntos que ha hecho cundir el pánico en San Francisco, donde se ven con un pie fuera de los playoffs.

Los Lakers hicieron valer el hecho de haberse hecho con el factor pista y batieron con solvencia a unos Warriors que, lejos del Oracle Arena no son el mismo equipo. Como ya contamos en Don Balón, los de San Francisco son uno de los peores equipos de la liga cuando juegan lejos de su pabellón, algo que se empieza a notar y puede acabar constando la eliminación de los de Steph Curry antes de lo previsto.

El equipo de la bahía no se presentó al partido, ya que solamente Curry con 23 puntos fue capaz de superar la veintena. Todo ello sumado a un Draymond Green inoperante, provocó una derrota clara para los Warriors.

Los Lakers, por su parte, volvieron a demostrar ser un equipo muy sólido al que anotarle es toda una pesadilla, Anthony Davis volvió a ser el amo y señor de pintura con 13 rebotes y 4 tapones, todo un muro que nunca pudieron franquear los Warriors. Por su parte, LeBron no tuvo que ponerse el mono de trabajo y acabó con 21 puntos en 31 minutos de juego, solvencia absoluta.

Jimmy Butler se viste de Michael Jordan

Por su parte, en el este hay una estrella que brilla por encima del resto y no es otro que Jimmy Butler. El de los Miami Heat ya dejó devastado a Giannis Antetokounmpo y no perdona a unos Knicks que cuando ha estado en pista no han sido capaces de encontrar una forma de pararlo.

Butler se ha erigido como uno de los mejores del mundo en estos playoffs, espacio donde siempre se crece, y es que el de los Heat se crece en los momentos donde más quema el balón.