Anthony Davis acobarda a los Warriors y obliga a invocar a Michael Jordan en Stephen Curry

Quizá no sea un todo o nada para Golden State Warriors esta madrugada frente a Los Angeles Lakers (3.00, hora española), ya no de LeBron James, sino de Anthony Davis, pero se le parece bastante. Los de La Bahía, más allá del impacto de perder el partido inaugural de la serie ante un equipo que posiblemente tenga mejor plantilla, como es la Fiebre Amarilla, se vieron a merced de La Ceja, contra el que no tienen antídoto. Al menos no lo tienen con un gran Stephen Curry, solo la versión jordaniana podrá sacar del apuro al campeón.

Porque seamos claros, si la serie se va a los Ángeles con un 0-2, la eliminatoria estará casi vista para sentencia. Eso lo saben Steve Kerr, entrenador de la franquicia de San Francisco, y su estrella, al que le piden en la Chase Center que invoque su versión Michael Jordan, pero también todos aquellos jugadores que no estuvieron a la altura en la franquicia californiana en el primer partido, como Andrew Wiggins, Draymond Green o Jordan Poole. Si Kevon Looney y Green son incapaces de frenar a un Davis que ya es líder de los de púrpura y oro, entonces solo hay una salida para el campeón: que esa versión superlativa de Curry en el séptimo partido ante Sacramento aparezca.

Rebotes y defensa

El pívot angelino es imparable, pero la sangría que propagó en la pintura en el primer choque fue más allá de sus puntos, 30. Con 23 rebotes y 5 asistencias hizo de bisagra de demolición del sistema defensivo de los Warriors. Esta vez, asegura Kerr, no puede llegar a tanto, sobre todo porque los D’Angelo Russell, el mismo LeBron James, Austin Rivers o Dennis Schroder saben aprovechar el espacio libre. Así, desde Wiggins hasta Gary Payton II, pasando por Klay Thompson, las opciones de loa Warriors pasan en parte por subir la intensidad defensiva. La agresividad es la bandera que entona el entrenador.

Durant y Booker, al más difícil todavía

Si Denver Nuggets saca una victoria en Arizona, la serie, que ya marcha 2-0, puede acabar por la vía rápida para el proyecto de Phoenix Suns, que se tendrá que reinventar en el tercer partido ante la baja asegurada de Chris Paul. Se prevé que el base esté en el cuarto partido, pero su ausencia será dura en el equipo local esta próxima madrugada del viernes al sábado (4.00, hora española). Por él entrará un Cameron Payne que ya ha sido determinante en otras ocasiones en Playoff. Sixers-Celtics (1-1) y Heat-Knicks (1-1) también jugarán su tercer partido ese día.