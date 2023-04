LeBron James es la envidia de Antetokounmpo: Lakers rompe a Morant y los Bucks en la cuerda floja

La NBA nos ha vuelto a dar una noche para el recuerdo. LeBron James ha regalado una victoria clave para los Lakers, dejando así a los de oro y púrpura con un 3-1 de ventaja ante los Memphis Grizzlies estando así a una victoria de obrar un milagro que nadie habría esperado a principio de temporada, cuando los de Los Ángeles demostraron ser un equipo completamente disfuncional e incapaz de ganar partidos, todavía menos ante grandes como los Grizzlies de Ja Morant.

El cuarto partido de la serie fue uno de los más igualados, ambos equipos se fueron a la prórroga después que LeBron James anotara la canasta decisiva para empatar el choque y se pusiera los suyos a la espalda con unos números solamente al alcance de Wilt Chamberlain, el de Akron fue capaz de sumar 22 puntos y 20 rebotes, unas cifras que no se repetían desde los playoffs del año 1973. Sin embargo, no todo fueron números, LeBron fue capaz de no solamente sumar unas estadísticas legendarias, sino que se hizo el amo y señor del partido llevando los tiempos de ésta a su antojo, todo ello para dar una victoria clave a los Lakers.

El resultado final deja muy tocados a unos Memphis Grizzlies que apuntan a ser una de las mayores decepciones de esta temporada junto a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. El griego, que cayó lesionado en los primeros minutos del primer partido de la serie ante Miami Heat, está viendo como los suyos están siendo atropellados por Jimmy Butler y compañía, pudiendo así certificar un caso muy raro en la historia, ver como el mejor equipo de la temporada regular cae en la primera ronda.

Así pues, Lakers y Bucks son las dos caras de la moneda en la NBA, ya que mientras los californianos están dando la sorpresa y apuntan a luchar con todo por el anillo, los de Milwaukee no levantan cabeza ante la baja de su gran líder, ya que sin Giannis, de nada les sirve el gran estado de forma de Jrue Holiday y de Bobby Portis, ya que nadie es capaz de suplir lo más de 30 puntos que asegura Antetokounmpo.