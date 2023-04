LeBron y Antetokounmpo ilusionan a Lakers y Bucks con Ja Morant y Jimmy Butler como víctimas

Los octavos de final del play-off de la NBA mantienen casi todas sus eliminatorias igualadas y, aunque los Warriors han logrado reconducir la adversa situación que se les presentaba a los de Steve Kerr hace tan solo unos días atrás, hoy les tocará el turno a LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

Ninguna de las dos estrellas de Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks han mostrado la mejor de sus versiones en los partidos disputados hasta la fecha y esta noche, con Grizzlies y Heat como enemigos, tanto LeBron como Antetokounmpo saben que tienen una misión muy especial si no quieren echar por tierra la ilusión de sus respectivas franquicias de avanzar de ronda y, en consecuencia, de seguir soñando con el anillo.

Los Lakers se miden a unos Memphis Grizzlies que ya presenciaron en su último enfrentamiento la mejor versión de Ja Morant, su estrella, aunque la exhibición del base no sirvió para lograr la victoria en el Crypto.com Arena. Por ello, esta noche los Lakers deberán contar con un LeBron magistral que no solo sea de ayuda en ataque, sino también defensa (The King ha sido cuestionado en infinidad de ocasiones por su pasividad en este apartado) para encarrilar la eliminatoria que actualmente tienen de cara: 2-1 a favor de los californianos.

Por su parte, Los Bucks se encuentran en una situación nada ventajosa en su serie ante Miami Heat, equipo que está dando la campanada y que hace un par de semanas atrás contaba con una candidatura muy endeble para poder hacer algo grande en estos play-off. No obstante, los problemas físicos sufridos por Giannis Antetokounmpo han supuesto un gran hándicap para los de Mike Budenholzer a pesar de tener otros jugadores de nivel en plantilla como Jrue Holiday o Khris Middleton y esta noche los de Wisconsin, en territoiro hostil, se juegan media temporada ya que una nueva derrota ante el conjunto floridense dejaría la eliminatoria muy encarrilada para los de Jimmy Butler.

Recordemos que los Bucks finalizaron la fase regular del campeonato con el balance más positivo de todos, 58 victorias y 24 derrotas, algo que situó a los de Antetokounmpo y compañía como los favoritos para ganar el anillo esta temporada.

En consecuencia, caer a las primeras de cambio ante Miami Heat sería una debacle que podría tener efectos muy importantes en el proyecto: rodarían cabezas.