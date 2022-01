LeBron James prende la mecha, 3 cruces, y los Suns sueltan la bomba

La buena racha de Los Angeles Lakers (tres victorias consecutivas) no impide que la franquicia angelina haga un análisis crítico de su temporada, fruto del cual puede haber sorpresas en los próximos días toda vez que hay tres nombres señalados con cruces en la plantilla; es decir, compañeros de LeBron James que han decepcionado (o lo están haciendo) a El Rey, a los Lakers o a los dos. Por su parte Phoenix Suns, líder de la NBA tras los dos últimos tropiezos de los Warriors de Stephen Curry, firman un fichaje que huele a bomba hasta final de temporada.

Con respecto a la franquicia de Arizona, pocas dudas han tenido Monty Williams y sus ayudantes con Bismack Biyombo tras el fichaje de este en el contrato de 10 días que permite la reglamentación de la NBA debido al Covid-19. Tal y como ha informado en ESPN Adrian Wojnarowski los Suns contratan a Biyombo hasta que acabe el curso, siendo ya de pleno derecho un elemento que puede ser crucial en las rotaciones y el juego interior de Phoenix: ha promediado en dos partidos 13,5 puntos, 6 rebotes y 2 tapones.

Y de una buena noticia para la franquicia más regular de la temporada, a otro equipo que debería serlo a estas alturas, parece que empieza a coger tono, pero sigue amasando dudas, como son Los Angeles Lakers. Porque Brian Windhorst ha asegurado que la franquicia 17 veces vencedora de la mejor competición de baloncesto del mundo se está planteando la salida de dos jugadores de la plantilla, como son DeAndre Jordan y Kent Bazemore. Si unimos estas intenciones con la información de The Athletic que apunta a que la Fiebre Amarilla ha sopesado seriamente la venta de Russell Westbrook, tenemos que, pese a las tres victorias consecutivas, los Lakers siguen oliendo a chamusquina.

Los Bucks, cansados de DeMarcus Cousins

Con solo 31 años, Sacramento Kings, New Orleans, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers (donde no llegó a jugar), Houston Rockets, Los Angeles Clippers y ahora Milwaukee Bucks son algunos de los equipos que han sufrido una de las mayores caídas en picado de un talento total de la NBA, como fue (recalcamos el pasado) DeMarcus Cousins. Adrian Wojnarowski asegura que los Bucks no le garantizan la extensión de contrato tras firmar en noviembre y tiene por tanto las horas contadas en Wisconsin.