LeBron James tiene réplica el retorno de Irving y Thompson: revulsivo

Cuando algo está funcionando, mejor no tocar nada. Eso es lo que habrán pensado tanto LeBron James como Los Angeles Lakers al conseguir esta pasada madrugada frente a Sacramento Kings su tercera victoria consecutiva (122-114), que estabiliza la situación precaria de los Lakers de Vogel, en estos momentos con 20 victorias y balance positivo (19 derrotas). Y por esa razón una nueva incorporación temporal puede convertirse en fichaje de pleno derecho en la franquicia californiana.

Tal y como aseguran desde fuentes cercanas al equipo 17 veces vencedor de la NBA, Stanley Johnson, que en un principio iba a quedarse solo diez días en Los Ángeles, debido a esas libertades excepcionales tan abundantes ahora en la liga por la situación sanitaria, puede incluso llegar hasta final de temporada tras la marcha a Cleveland Cavaliers de Rajon Rondo y la correspondiente de Denzel Valentine a New York Knicks como pago por el primer traspaso.

Claro que otra de las opciones manejadas por los Lakers con Johnson es ampliar otros 10 días su contrato, pero dado que no deja de ser un jugador muy útil en la faceta defensiva, cualidad poco profunda en estos Lakers, tiene pinta de convertirse en un fichaje en toda regla.

Irving, un anhelado regreso

Indiana Pacers desde hoy y tal y como os informábamos ayer en Don Balón NBA será la primera víctima de Kyrie Irving tras el choque entre la decisión del jugador de no vacunarse y las estrictas medidas sanitarias de Nueva York, situación que le ha impedido jugar. De hecho, el base lo hará esta noche porque no juega en la ciudad que nunca duerme, donde no podrá hacerlo durante toda la temporada.

Y a priori el partido frente a los del Gainbridge Fieldhouse es una primera piedra de toque asequible para un jugador que lleva en el dique seco desde los Playoff de la pasada campaña, porque los Pacers no solo vienen de perder ayer ante New York Knicks (104-94), sino que son el tercer peor equipo de la Conferencia Este con solo 14 victorias y 24 derrotas: solo Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Houston Rockets (todos del Oeste) y Detriot Pistons y Orlando Magic tienen peor registro. Por otro lado y al hilo de nuestra información de ayer, con Klay Thompson se es optimista en San Francisco con respecto al duelo de los Warriors ante los Cavs de este próximo lunes (madrugada del domingo), donde podría volver Big Smokey.