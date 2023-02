LeBron James puede sufrir la venganza de Westbrook y Lakers, cerca de acorralar a Stephen Curry

Dentro exactamente de una semana, tras el All Star Game en el que no estarán ni Kevin Durant, flamante nuevo fichaje de Phoenix Suns, ni Stephen Curry, estrella de Golden State Warriors, Lakers pondrán a prueba su intento de reacción recibiendo la visita de otro rival directo, precisamente los de San Francisco, choque en el que no estará el 30 pero que puede acorralar a su equipo: ambas franquicias luchan por entrar en Playoff con los angelinos a 3 victorias de los de Steve Kerr.

En la pasada madrugada se cumplió el pronóstico entre los del Chase Center y Los Angeles Clippers con victoria para Kawhi Leonard y compañía (134-124), que vuelven a meter a los de La Bahía en apuros en la tabla. A decir verdad, como sucede con los de Darvin Ham, Warriors nunca ha conseguido quitarse de encima la losa de estar entre la vida y la muerte (entiéndase, desde el punto de vista de clasificarse para las rondas finales). Y encima Curry no regresará hasta pasados varios partidos desde el fin de semana de las estrellas, por lo que el margen en Warriors va acotándose. Con Jordan Poole como único argumento regular del equipo y con su ‘gran fichaje’, Gary Payton II lesionado de larga duración, la perspectiva es complicada. Eso sí, una victoria frente a Lakers (viernes 24) en el Crypto.com sería una inyección de moral enorme, amén de un golpe demoledor para las aspiraciones de la Fiebre Amarilla, que sumaron ayer su vigesimoséptima victoria, esta vez ante New Orleans Pelicans (120-102).

El futuro de Westbrook, ¿de nuevo en Los Ángeles?

Utah Jazz, equipo al que ha llegado Westbrook, le ha declarado al jugador que no cuentan con él y que es libre de negociar con quien desee; esta información, que corrobora Adrian Wojnarowski en ESPN, arroja además una extensión que podría tener su importancia en Los Angeles, ya que uno de los potenciales equipos que estarían interesados en contratar a Russ serían los vecinos de los Lakers, los propios Clippers. Según el informador, Washington Wizards, Miami Heat y Chicago Bulls también estarían pensándose un nuevo rol de la estrella en sus respectivas plantillas.