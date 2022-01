LeBron James resurge y desafía a Curry: ¿fichaje y lucha por el MVP?

Con menos de dos meses por delante antes de que cierre el mercado de traspasos en la NBA, varios de los favoritos para estar en la lucha por el Anillo han comenzado a moverse de cara al tramo decisivo de la temporada, aunque hasta el momento no se ha producido ni un solo traspaso en lo que va de curso y con los positivos por coronavirus complicado más si cabe este apartado. La posible salida de Ben Simmons desde los Sixers podría desencadenar varios movimientos, con Las Angeles Lakers como una de las franquicias más interesadas en cambiar alguna de sus piezas. Los californianos continúan dejando muchas dudas, a pesar de que LeBron James ha vuelto a ofrecer su mejor versión, esta madrugada ha firmado su séptimo encuentro consecutivo anotando más de 30 puntos; comandando la victoria de los Lakers ante Portland con 43 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias además de presentar su candidatura para el MVP.

La lucha por la Conferencia Oeste viene marcada en estos momentos por la dura batalla entre Golden State Warriors y Phoenix Suns, lo que deja de momento al margen a unos Lakers que se encuentran muy lejos de la cabeza. El mal arranque de los de Frank Vogel continúa lastrando a un equipo que no termina de arrancar, siendo una posible razón por la que LeBron James estaría perdiendo enteros en la carrera por el MVP frente al gran favorito, Stephen Curry. El base de los Warriors está mostrando también un excepcional nivel hasta el momento, aunque en el caso de mantenerse en más de 30 puntos por noche, The King podría terminar dando la sorpresa.

En cuanto al apartado de los fichajes, los Lakers no parecen dispuestos a traspasar a ninguna de sus tres estrellas a pesar de que el rendimiento de Russell Westbrook no está siendo el esperado según aseguran varias fuentes desde Los Ángeles. Los de Rob Pelinka buscarán entonces sumar un acompañante de lujo para su big-three sin prescindir tampoco de Carmelo Anthony, centrando todos los focos sobre el alero de los Detroit Pistons, Jerami Grant. El nativo de Oregón llegaría a cambio de Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn y un par de futuras elecciones del Draft, aunque el acuerdo sigue todavía lejos de producirse, dado que Detroit no las tiene todas consigo para aceptar dicha oferta.

Los dos objetivos de LeBron James para este 2022 en la NBA pasan por volver a contar con un equipo competitivo para conseguir el Anillo, a pesar de que el rendimiento de Los Angeles Lakers está dejando mucho que desear en esta primera mitad de la temporada y conseguir meterse en la carrera por el MVP, buscando continuar escribiendo con letras doradas su nombre en la historia del baloncesto tras cumplir 37 años a un nivel excepcional.