Curry puede someter al Este y al Oeste y Klay Thompson ya tiene sitio

Seguramente el parón del calendario del que está gozando Golden State Warriors le venga muy bien a las piernas del mejor jugador de la liga hasta la fecha, Stephen Curry, y también a su más ilustre compañero de equipo, un Klay Thompson que ha quemado casi todas las etapas de su recuperación y al que incluso su entrenador, Steve Kerr, ya le da un puesto en el quinteto inicial. Mientras, los Warriors, imparables, pueden terminar de someter al Oeste y a la Conferencia Este.

La última victoria de la franquicia de San Francisco en Arizona frente a Phoenix Suns (también perdieron en su último choque frente a Denver Nuggets) puso de manifiesto, por si alguien no lo tenía claro, que los Warriors y su liderato en la NBA no son asuntos circunstanciales, sino capitales. Los del Chase Center van en serio y lo demuestran sobre el parqué. Es más, poseen una oportunidad de oro en el calendario con dos citas en las que someter totalmente al Este y a la Conferencia Oeste, frente a Utah Jazz y Miami Heat, dos de los gallos de ambos lados del charco americano.

Esos son los dos próximos compromisos que tiene por delante el equipo de Mission Bay, el próximo domingo frente a los de Salt Lake City (3.00, hora española) y el martes ante los de Florida (4.00, franja horaria de Madrid), y aunque en ellos no vaya a estar Thompson, ya se le espera. Incluso Steve Kerr ha asegurado dónde y cuando va a saltar a la pista el cinco veces All Star de la franquicia californiana. “Klay empezará cuando regrese", dijo Kerr. "No voy a perder el tiempo, sacarlo del banquillo por un período de tiempo, no voy a hacer nada de eso. Él va a comenzar", comentó a los medios del club. O lo que es lo mismo, cuando Thompson regrese lo hará desde el inicio, como titular, totalmente recuperado.



Saltan chispas entre Embiid y Durant

La euforia que se había disparado en Brooklyn Nets con el regreso de Kevin Durant, el gran momento de forma del equipo y en especial de James Harden ha sufrido un serio revés la pasada madrugada en la derrota en casa ante Philadelphia 76ers (102-110). Los de Pensilvania supieron llevar el partido a la refriega final, donde su acierto en el tiro y su defensa liquidaron a los del Steve Nash. Además, Durant tuvo que aguantar los desplantes de Embiid, que lo sometió.