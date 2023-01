LeBron revive y Curry preocupa, pero Doncic apuesta por el otro grande

Los Angeles Lakers y Golden State Warriors son dos de los equipos que más interesan a los aficionados al baloncesto y esta temporada ambas franquicias parecen empeñadas en sumar atractivo y emoción a sus campañas con una montaña rusa de emociones y sensaciones; unas veces buenas, no demasiadas, y otras tantas bastante peores. En las últimas, fueron los angelinos quienes dieron su mejor versión, con los de San Francisco cayendo estrepitosamente, sin embargo para Luka Doncic el regreso sonado es el del otro grande.

Dallas Mavericks cayó ante Los Angeles Clippers en el American Airlines Center (98-112) con una buena actuación del esloveno pero con un claro dominador del partido, que no fue el ex del Real Madrid, sino Kawhi Leonard. La estrella de la franquicia de Los Angeles se fue hasta los 30 puntos en 39 minutos y ambas circunstancias son cruciales para el jugador, su equipo y veremos si no para la liga.

The Claw ha ido avanzando poco a poco en su recuperación pero el hecho de que ya pueda ser decisivo durante tantos minutos dispara las posibilidades de su equipo de cara a la regular season pero sobre todo a los Playoff. Con una gran plantilla y su estrella al máximo rendimiento, así como Paul George secundando la faena, Clippers, como comprobó Doncic, es un temible adversario, uno que si recupera al mejor Kawhi tendremos que tener muy en cuenta



Lakers y Warriors, cal y arena, arena y cal

Cuando uno sube, el otro, baja. A veces, incluso, caen los dos, y al final nos queda la sensación de que Lakers y Warriors van al límite y que, indudablemente, algo falla en ambos equipos cuando no son capaces de encontrar la regularidad. Esta vez, ganaron los de LeBron a Portland (112-121) con una gran actuación de The King (37) y ya se acercan a la zona de Play-in. ¿Y adivinan quién es el equipo que la marca? Efectivamente, los de La Bahía, el vigente campeón, que no se encuentran. Ayer los Nets dieron cuenta de los de Stephen Curry y lo hicieron sin excesiva lucidez, y sin Kevin Durant, lo que amplía las dudas que generan los del Chase Center de cara a intentar revalidar el título; hoy, parece, un objetivo demasiado ambicioso para el equipo de Steve Kerr.