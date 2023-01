LeBron ataca a Abdul-Jabbar pero Steph Curry ya mira a Michael Jordan

El debate se alimenta cuando hay motivos e intereses para ello y a nuestro, con Michael Jordan por medio, parecer que solo hay en este asunto de los segundos. Sin embargo, en el plano de la actualidad a nadie le puede dejar indiferente el partido de LeBron James (48) -que mejoró además sus porcentajes- y la victoria Laker ante los Rockets, que sirve de bálsamo y acerca al 6 al récord manido de Kareem Abdul-Jabbar. Dejaremos para otro día el asunto de lo baratos que están los puntos hoy en día en la NBA, como denunció en su día Luka Doncic; ayer fue Taytum quien llegó a los 51. Stephen Curry y los Warriors, por su parte, también siguen en la pelea por meterse en el Oeste en Playoff, y ambos, los dos de Akron, vuelven a ser noticia por el legendario pívot y el mítico His Airness.

Pero seamos claros, el 23 es incomparable, como en cierta forma Abdul-Jabbar. Y Magic Johnson, y Wilt Chamberlain y tantos otros. Ni Curry puede mejorar a Jordan, ni LeBron al de Harlem, básicamente porque no juegan el mismo baloncesto ni en la misma época. Al margen de ello, el interés en mantener vivo este debate, que no lo es tal, parece ser recurrente una y otra vez. LeBron, tarde o temprano, será el mayor anotador de la historia, y Curry el mayor y, posiblemente, el mejor triplista (los porcentajes así lo muestran) de siempre, de eso no hay discusión, pero superponer a un jugador sobre otro…

Vayamos pues a la victoria de Los Ángeles ante Houston Rockets (140-132), el peor equipo de la liga (10V 34 D). Dejando a un lado el citado respiro que supone para los de Darvin Ham romper la mala racha de derrotas, se vislumbra poca mejoría de la Fiebre Amarilla, que espera como agua de mayo a Anthony Davis. Con el ala-pívot podremos analizar si este paso al frente es real o ficticio, porque urgirles, les urge: son antepenúltimos. Eso sí, LeBron suepró la cifra de los 38.000 puntos en sus 19 temporadas y se queda a solo 316 del récord de The Sky Hook. Digno de elogio, claro.



Kerr ve un reflejo moderno de MJ

Seis temporadas menos que LeBron lleva Stephen Curry en la liga y con ello le basta para que sea en él y no en el 6 de Lakers donde Steve Kerr, entrenador del base, ve el reflejo actual de Michael Jordan. “Él es el MJ moderno”, dijo el preparador de los Warriors con respecto a su estrella. ¿La razón?, lo explicó: “Steph trasciende el juego. Provoca emoción en la gente. Creo que porque es tan inspirador en su juego, no importa a dónde vayamos, hay personas que lo animan y no pueden esperar a verlo actuar”. Con cuatro anillos, los mismos que The King, el 30 de La Bahía tiene margen para llegar a los seis de la mítica estrella de Chicago Bulls, que jugó cuatro temporadas menos que LeBron en la liga (dos en Washington, a la vuelta de su segundo retiro) y dos más que Curry. Pero tampoco pinta bien la temporada de los de San Francisco.