LeBron y Curry, alerta: Miami acerca a Damian Lillard y doble sorpresa, 2 top-10 más están en venta

La temporada que está por empezar en la NBA puede ser la última en la que podamos ver cara a cara a dos de los mejores jugadores de todos los tiempos y desde luego los dos más eminentes del tiempo actual, como son LeBron James y Stephen Curry, ambos con cuatro anillos en su palmarés. Lógicamente el objetivo de ambos es conseguir su quinto entorchado, de ahí que los grandes movimientos que se atisban en la liga les incumban, como el de Miami o el que se empieza a conformar en Los Ángeles.

James Harden y Damian Lillard, dos de los veteranos más importantes de la mejor competición de baloncesto del mundo, están en mente de Los Angeles Clippers y Miami Heat, respectivamente, pero así como lo de La Barba está bloqueado, donde además hay sorpresas en la franquicia de destino, Miami avanza poco a poco hacia un desenlace favorable con Sub Zero. Así al menos lo adelanta en ESPN un Brian Windhorst que da visos de un desenlace propicio para el subcampeón de la liga.

Recuerden, como adelantó The Oregonian, que los Heat habían ofrecido a Tyler Herro, un jugador joven y 3 selecciones de primera ronda a Portland, el cual habría rechazado la oferta, sin embargo ahora Shams Charania cree que puede haber ayuda interesada de terceros equipos que añadirían beneficios en una operación que permitiría el acuerdo. Del mismo modo, el informador cree que los Heat van a subir la apuesta con más opciones del Draft para convencer a los Blazers.

Los Ángeles revuelto

Hay mucho revuelo en Los Ángeles con las intenciones de los Clippers y no sabemos si estas tienen que ver con ese interés manifiesto de Harden por regresar a su ciudad natal, pero lo que sí es cierto es que dos de los diez mejores jugadores de la liga, que aún no han podio brillar en el Crypto.com, como son Paul George y Kawhi Leonard, por ahora tienen sus continuidades en el aire debido a que la franquicia se está pensando tal cosa. Como no, los rumores se desatan, a los que no ayuda la información de Ohm Youngmisuk, el cual en ESPN aseguró que hay cierto recelo en la franquicia angelina con sus lesiones y por ende con la extensión de sus contratos, lo que tal vez les pueda poner en el mercado. Lógicamente son dos jugadores que pueden cambiar equipos, incluidos los de LeBron James y Stephen Curry.