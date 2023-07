Bronny puede hacer que LeBron reviente el mercado, y no es el único: ojo a Davis y Kawhi Leonard

Muy atrás queda ya para LeBron James su humillante derrota junto a Los Angeles Lakers frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic y Jamal Murray (4-0), entre otros, una vez su hijo, Bronny sufrió el terrible accidente vascular, del que afortunadamente ya se recupera. Aunque el hijo de The King ya está en casa mejorando, lo cierto es que desde la NBA hay una plena incertidumbre sobre lo que sucederá con el jugador angelino, que, junto a Anthony Davis y Kawhi Leonard son las grandes incógnitas a corto y largo plazo.

En Los Ángeles todo va a cambiar en poco tiempo. Las dos franquicias angelinas, que, en mayor o menor forma, fracasaron la temporada pasada -la Fiebre Amarilla en su clamorosa derrota ante los de Colorado; sus vecinos, de nuevo por las lesiones - en su intento de colarse en otra final, están ante un nuevo panorama que puede modificar totalmente su configuración actual, básicamente porque sus estrellas serán agentes libres el curso que viene.

LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonardo y Paul George tienen la posibilidad, cada uno de ellos, de rechazar su último año y salir como agentes libres al mercado de 2024 lo que en el Crypto.com equivale a una incertidumbre de enormes proporciones. La longevidad de James es uno de los asuntos más comentados en este aspecto, lo cual, unido a la reciente dolencia de su hijo, le quita posibilidades de continuar más allá de los 40 años, pero también darle fuerzas para tratar de jugar junto a su hijo. Aunque con LJ nunca se sabe…

Si no es Lillard, más madera

El caso de Damian Lillard está pasando por todas las coloraciones, la última por un aviso en firme de la liga a su negativa a cumplir su contrato con otra franquicia que no sea Miami. Ahora bien, en Florida quieren reforzarse y Sub Zero es una pieza favorita, pero no la única opción. Es más, toma forma, según Bleacher Report, otra posibilidad igualmente atrayente, que pasa por el fichaje de Pascal Siakam, que podría ingresar en el subcampeón junto a Otto Porter a cambio de Tyler Herro, Duncan Robinson, Nikola Jović y varias selecciones primarias.