Lío descomunal en los Playoffs: Stephen Curry y Steve Kerr, indignados

La victoria de Memphis Grizzlies en el segundo partido de la serie ante Golden State Warriors (106-101) traslada la eliminatoria al Chase Center con empate a uno y una enorme polémica. El triunfo de los de Tennessee en las últimas horas ha pasado, en su análisis, de nombrar la brillantez de los 47 puntos de Ja Morant o la falta de acierto absolutamente inusual de los californianos en los lanzamientos de tres (7 de 38), a una acción flagrante, segunda en dos partidos (Draymond Green fue expulsado en el primero), que ha retirado de estos Playoffs a un jugador de Steve Kerr, el cual, como ocurre con Stephen Curry, está indignado.

Hablamos de la confirmación de la rotura del codo de Gary Payton II tras una durísima falta de Dillon Brooks que le costó la expulsión y, después, el enfado de Kerr, Curry y los Warriors en particular y del baloncesto mundial en general. "El baloncesto de los Playoffs NBA se supone que tiene que ser físico. Todos van a competir, todos van a luchar por todo. Pero hay un código en esta liga que los jugadores siguen y donde dice que nunca pones la temporada o la carrera de alguien en peligro por golpearle en el aire, pegarle en la cabeza y en último término fracturarle el codo... Dillon Brooks rompió ese código”, comentó en rueda de prensa el entrenador visitante anoche en el FedEx Forum.

Lo cierto es que más allá de la infame acción, que marcó el partido, Kerr y Curry saben que han perdido para el resto de las eliminatorias por el título a uno de sus mejores defensores y un recurso enorme contra las estrellas rivales. Por supuesto, hay quien dice que puede haber represalias en los dos partidos en California, donde se pide una sanción estelar para el jugador de Memphis Grizzlies.



Pendientes de Lowry y Embiid; Middleton, descartado

Ni Kyle Lowry ni Joel Embiid van a estar está próxima madrugada en el FTX Arena en el segundo choque del duelo entre Miami Heat y Philadelphia 76ers (1.30, hora española), siendo además ambos duda para el tercero. Como es lógico y pese al impacto que puede tener en el juego de los de Florida la presencia del ex de Toronto Raptors, la serie viene marcada por la ausencia de The Process, no solo el mejor jugador de los Sixers sino el potencial MVP de la temporada. Un jugador insustituible. También Khris Middleton está condicionando al campeón, Milwaukee Bucks, que ayer sucumbió con claridad frente a Boston Celtics (109-86). El alero tiene un esguince grado II en su rodilla y no estará en toda la serie: terrible contratiempo para Antetokounmpo y compañía; veremos si no es decisivo.

Como ven, Payton, Lowry, Embiid y Middleton son la cara amarga de los Playoffs y a dos ya los hemos perdido con total seguridad.