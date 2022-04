Palo durísimo para Antetokounmpo y Luka Doncic: peligran sus Playoffs

Vale que las puestas en escena de Milwaukee Bucks y Dallas Mavericks ante Chicago Bulls y Utah Jazz, respectivamente, en la primera ronda de estos Playoffs han sido convincentes, pero los problemas que se les vienen encima a Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic, estrellas de sendos equipos, con las lesiones son palabras mayores. Ambos están a merced ahora mismo del estado físico de dos estrellas que pueden cambiar su destino en las eliminatorias por el título de la NBA.

El campeón, según informan fuentes The Athletic, perdería a Khris Middleton para toda la serie ante Boston Celtics y quién sabe si, de pasar, para algo más. El golpe, como no puede ser menos, es durísimo en el Fiserv Forum toda vez que el número 22 es una de las estrellas del equipo y un recurso inexcusable en el ataque de Wisconsin. Por otro lado, no es Boston, como ha demostrado ante Brooklyn Nets con un rotundo 4-0, un rival cómodo y al que se le puede doblegar sin talento y recursos ofensivos.

De la misma forma, Doncic y sus Mavericks también están pendientes del estado físico de la estrella, Devin Booker, de su próximo rival, Phoenix Suns; un bloque que es, a priori, el peor adversario posible, carácter acreditado como mejor equipo de la temporada regular. Y es que informa Adrian Wojnarowski de ESPN que el regreso a las canchas del escolta de los de Arizona es inminente; luego podría estar presente ya en el primer partido de la serie, que se disputará en Phoenix el lunes 2 (4:00, hora española).

Y si hemos de hablar de lesiones, también Ja Morant y sus Memphis Grizzlies van a tener su parte de dificultad, al menos en el sexto partido (esta madrugada, 3.00, hora española), ante la baja asegurada de Steve Adams, que ha dado positivo y entra en protocolos de salud y seguridad de la NBA contra el Covid-19. Recordemos que los de Tennessee dominan la serie 3-2 ante Minnesota Timberwolves y que del ganador de esta eliminatoria saldrá el rival de Golden State Warriors en la segunda ronda.