Los Hornets ya no pueden soportar más la carga de Kai Jones

La salud mental en el deporte está cada vez más presente entre los profesionales. En las últimas horas, se ha conocido la noticia que envuelve a los Hornets y es que el equipo ha apartado de manera momentánea, pero indefinida, a Kai Jones. El pívot de 22 años llevaba semanas teniendo un comportamiento extraños a través de sus perfiles en redes sociales, lo que ha motivado al club a tomar una contundente y difícil decisión. A pesar de que era algo que entraba dentro de los planes de acción por parte de los Hornets, también abundaba la preocupación del equipo por el estado en el que se encuentra el jugador de la NBA.

A través de un comunicado oficial, la franquicia ha querido dar las explicaciones pertinentes: "No participa en el 'training camp' por razones personales. No hay plazos por ahora para que regrese a la disciplina del equipo. Por respeto a que se trata de un asunto de naturaleza personal, no habrá ningún comentario público más al respecto". De esta manera, el club dejaba por zanjado el tema respaldando a Kai Jones.

Poco a poco, sus compañeros de equipo comenzaron a dejar de seguir a Jones en redes sociales, ya que sus mensajes estaban fuera de lugar. A principios de septiembre, realizó un directo por medio de Instagram, en el que llegó a tener casi 17 millones de visualizaciones después de que fuera compartido en diferido en Twitter. Kai Jones se mostró lleno de sudor, bebiendo leche y bailando como un poseso. Esta intervención obligó al baloncestista a explicar que no había consumido drogas y que solo quería pasarlo bien por la noche.

