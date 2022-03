Los Lakers, fuera del Play-in y LeBron y Davis ahora deberán forzar

Los Angeles Lakers son ya de por sí un juguete roto, pero imagínense lo que puede ocurrir sin LeBron James y sin Anthony Davis, ambos lesionados: se lo decimos, son un equipo deshecho. Por eso ayer firmaron otra derrota más -quizá una menos en la cuenta atrás para la explosión del proyecto-, esta ante unos Dallas Mavericks (128-110) que miran ya de cerca la posibilidad de romper el imposible de ser terceros de la Conferencia Oeste y lo hacen de la mano de un Luka Doncic que merece el MVP aunque no lo ganará.

El partido tuvo poca historia, ya que Lakers encajó 43 puntos en el primer cuarto y se fue al descanso con una desventaja de 26 (82-56). Esta vez sí Russell Westbrook trató de tirar del equipo (25), pero no se puede revertir de la noche a la mañana aquello que está roto, como la defensa angelina. Malik Monk (28) fue el mejor de los de Vogel, mientras que Doncic gobernó el partido y ejecutó a la Fiebre Amarilla con otro triple doble: 34/12/12. Su superioridad es cada vez mayor.

La clasificación no arroja tampoco dudas sobre el estado de forma de ambos equipos: Lakers ya no son franquicia con derecho a jugar el Play-in, son undécimos y no disputarán la fase eliminatoria, quedando automáticamente eliminados, si no superan a los Spurs (ahora décimos) Por eso LeBron James y Anthony Davis se ven empujados a forzar hasta el final; al fin y al cabo, la supervivencia y la vergüenza les amenazan. Por su parte los tejanos sueñan con atrapar a Warriors y meterse en Playoff como el tercer mejor equipo de ese costado de Norteamérica. No sería descabellado que lo consigan; de momento, los de San Francisco reciben la visita de Suns y los Mavericks viajan a Cleveland en el próximo partido, esta madrugada. Una partido y una victoria distancia a sendos equipos.



Durant gana pero la perspectiva asusta

Brooklyn Nets se ha metido en un lío que debe afrontar. No tiene otra salida. Salir de puestos de Play-in y entrar directamente en Playoff ya es casi imposible para ellos (están a tres victorias de ello pese a ganar ayer a los Pistons, 130-123) por lo que tendrán que superar la eliminatoria y, después, se lanzarán a las rondas finales ante rivales temibles, ya sean Heat, Bucks, Celtics o Sixers. Sobre el papel parece que son los tres primeros los que puede hacerse con la segunda plaza; todos ellos adversarios colosales. Además, Seth Curry sigue jugando lesionado y sus problemas no mejoran. Esta claro que con Durant e Irving todo puede pasar pero en la cabeza del Este, allá donde se mire, hay muchos quilates. Quizá demasiados para estos Nets.